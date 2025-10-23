Vallecrosia, commemorazione dei defunti: celebrazioni al cimitero (Foto)

Un momento di preghiera e di ricordo verrà organizzato nel cimitero di Vallecrosia in occasione della commemorazione dei fedeli defunti. Nei giorni 1 e 2 novembre le parrocchie di Maria Ausiliatrice, San Rocco e Sant'Antonio Abate proporranno, infatti, celebrazioni al civico cimitero.

Sabato 1° novembre, alle 15.30, la santa messa verrà officiata dalla parrocchia di Maria Ausiliatrice. Domenica 2 novembre, invece, la messa delle 10 sarà celebrata dalla parrocchia di Sant'Antonio Abate mentre la messa delle 15.30 verrà detta dalla parrocchia di San Rocco.

In caso di pioggia le funzioni religiose saranno nelle rispettive chiese parrocchiali.