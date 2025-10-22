“Ventimiglia e il suo territorio dalle origini ai giorni nostri”, al via un ciclo di conferenze dedicate all'Anno Giubilare (Foto)

Incontri affidati a eminenti ricercatori che illustreranno le tracce e i documenti della diffusione del culto cristiano nel nostro territorio. Torna anche quest'anno l'ormai tradizionale ciclo di conferenze “Ventimiglia e il suo territorio dalle origini ai giorni nostri”, giunto alla sua ventiseiesima edizione, che quest'anno sarà dedicato all'Anno Giubilare.

Organizzato dal Museo Civico Archeologico “Girolamo Rossi” in collaborazione con l'Assessorato alla Cultura del comune di Ventimiglia e la Sezione Intemelia dell'Istituto Internazionale di Studi Liguri, il ciclo di conferenze prosegue nella sua “missione” di divulgare le ultime scoperte della ricerca archeologica, storica, d'archivio, di critica dell'arte e di approfondimento sul territorio del Ponente ligure e di Ventimiglia in particolare.

Il primo appuntamento sarà sabato 25 ottobre alle 16, nella Sala Azaretti del Mar con l'archeologa Daniela Gandolfi, dirigente dell'Istituto Internazionale di Studi Liguri e Conservatrice del MAR, che interverrà sul tema Itinerari della fede nella Diocesi di Ventimiglia – Sanremo, con particolare attenzione alle prime testimonianze documentate archeologicamente. Venerdì 7 novembre, invece, nel Fondo Antico della Biblioteca Aprosiana, Fulvio Cervini, professore ordinario dell'Università degli Studi di Firenze, relazionerà su L'altro romanico. Le fasi costruttive della Cattedrale nel medioevo. Concluderà gli incontri giubilari la direttrice dell'Ufficio Beni Culturali della Diocesi di Ventimiglia – Sanremo Valentina S. Zunino con una conferenza su Nel segno del Giubileo: le statue del Cristo Redentore. Iconografie e devozioni del secolo breve. L'appuntamento sarà sabato 29 novembre al Museo Archeologico “Girolamo Rossi” di Ventimiglia.

Tanti e diversi appuntamenti animeranno il Forte dell'Annunziata fino alla fine dell'anno. Sabato 15 novembre alle 10.30, vi sarà l'inaugurazione di “Angoli morbidi”, in collaborazione con la Fondazione Casartelli-Perrero. Postazioni ludico didattiche dedicate all’infanzia nel percorso museale. Sabato 22 novembre al Mar verrà inaugurata la mostra di pittura “Tempo ciclico” di Donatella Perno mentre al Museo Bicknell di Bordighera andrà in scena un concerto di piano riservato ai Soci della Sezione Intemelia dell’IISL e agli Amici del Museo Bicknell.

Sabato 6 dicembre al Mar si terrà una conferenza-mostra per ricordare Nico Orengo nei cinquant’anni di “Tuttolibri”. Interverranno Bruno Quaranta e Alberto Sinigalia. Giovedì 18 dicembre sono previsti gli auguri al museo. Verrà proposta una conferenza su “Di un pulvino ritrovato. La vasca acquasantiera della Cattedrale di Ventimiglia” a cura di Daniela Gandolfi. Seguirà il tradizionale momento conviviale per lo scambio degli auguri.

Il programma è stato svelato questa mattina al Mar dal presidente del Comitato direttivo della sezione Intemelia 2026-2028 dell’Istituto Internazionale di Studi Liguri Isabella Berrino, da Daniela Gandolfi, direttrice dell’Istituto Internazionale di Studi Liguri e Conservatrice del Mar, e da Erino Viola, presidente onorario del Comitato Direttivo sezione Intemelia.