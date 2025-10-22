Sanremo celebra la memoria e la canzone d’autore: al via il Premio Tenco 2025, domani la prima serata all'Ariston

Da oggi, mercoledì 22 ottobre, fino a sabato 25 ottobre 2025, la città dei fiori torna a essere capitale della musica d’autore con la nuova edizione del Premio Tenco, la rassegna più prestigiosa dedicata alla canzone d’autore in Italia e nel mondo. Tre le serate in programma al Teatro Ariston (23, 24 e 25 ottobre), affiancate da incontri, presentazioni, mostre e proiezioni diffuse in diversi luoghi simbolo di Sanremo. Fondata nel 1974 da Amilcare Rambaldi, la rassegna del Club Tenco rappresenta da oltre cinquant’anni un punto di riferimento unico per la cultura musicale italiana e internazionale, un luogo d’incontro tra artisti, autori e operatori del settore.

Il tema scelto per il Tenco 2025 è “Con la Memoria”, filo conduttore che attraversa l’intero programma e invita a riflettere sul valore del ricordo nella musica e nella società contemporanea. «La canzone è spesso frutto della memoria personale o collettiva», spiega Sergio Secondiano Sacchi, direttore artistico del Club Tenco. «In un periodo storico in cui l’esercizio della memoria è sempre più carente, vogliamo restituire centralità al racconto e alle radici della nostra storia musicale». La rassegna si è aperta questa mattina al Teatro Ariston con la Masterclass “Lucio Dalla”, rivolta a un migliaio di studenti liguri delle scuole medie e superiori.

L’incontro, visibile sulla pagina Facebook del Club Tenco, ha visto la partecipazione di Daniele Caracchi (Fondazione Lucio Dalla), Bruno Sconocchia (Presidente AssoConcerti), e degli artisti Pierdavide Carone e Ricky Portera, moderati da Marika Amoretti e Paolo Talanca.

Eventi e appuntamenti in città

Domani, alle ore 12.00, si terrà la conferenza stampa ufficiale presso la sede del Club Tenco (Ex Stazione), anticipata dalla scopertura di una targa dedicata ad Amilcare Rambaldi, nel trentennale della sua scomparsa. A seguire, la presentazione del libro “La Scatola Magica di Sanremo” di Walter Vacchino e Luca Ammirati, l’“Incontro nazionale delle rassegne della musica d’autore” moderato da Andrea Scanzi, e la proiezione del documentario “A Fidai Film” di Kamal Aljsafari. Nel pomeriggio, l’inaugurazione della mostra “Wandrè e la scultura del suono” al Museo Civico e il concerto “Tango per Staino” all’Ex Chiesa di Santa Brigida, con Alessio Lega, Guido Baldoni e Michele Staino.

La scenografia e il tributo ai maestri

Il palco dell’Ariston sarà impreziosito da una nuova scenografia dedicata alla Memoria, firmata dagli artisti Zhang Hongmei e Marco Nereo Rotelli, su ideazione di Vincenzo Sanfo. Tre figure simboliche — Luigi Tenco, Amilcare Rambaldi e Sergio Staino — rivivranno nei ritratti in bianco e nero di Zhang, intrecciati a frammenti di tessuti colorati e parole poetiche di Rotelli, a evocare il tempo e le emozioni che attraversano la storia della canzone d’autore.

Premi e protagonisti sul palco

La prima serata, domani, presentata da Lorenzo Luporini e Antonio Silva, vedrà tra i protagonisti Goran Bregović (Premio Tenco 2025 alla carriera), Lucio Corsi (Targa Tenco 2025 per il miglior album e miglior canzone), Ginevra Di Marco, Lamante, Emma Nolde, Alessio Lega e Stefano Tessadri. A Bregović il Club Tenco ha dedicato una motivazione che sintetizza il suo valore universale: «È la memoria musicale di intere popolazioni, una colonna sonora che attraversa i Balcani e si estende oltre ogni confine geografico e culturale».

I Premi Tenco 2025

I Premi Tenco alla carriera saranno consegnati a: Baustelle, Goran Bregović, Ricky Gianco, Daniele Silvestri e Tosca. Il Premio Tenco all’Operatore Culturale andrà a Tito Schipa Jr., mentre il Premio Yorum (in collaborazione con Amnesty International Italia) sarà assegnato alla memoria del poeta palestinese Refaat Alareer e consegnato al musicista Nabil Bey Salameh dei Radiodervish, alla presenza di Riccardo Noury. Il Premio SIAE sarà invece conferito a Mimmo Locasciulli, per i cinquant’anni dalla sua prima iscrizione alla Società Italiana degli Autori ed Editori.

Le Targhe Tenco 2025

I riconoscimenti per “i migliori dischi dell’anno” vanno a:

Miglior album in assoluto: Volevo essere un duro – Lucio Corsi

Miglior album in dialetto: Furèsta – La Niña

Miglior opera prima: Mi piace – Anna Castiglia

Miglior album di interprete: Kaleidoscope – Ginevra Di Marco

Miglior canzone singola: Volevo essere un duro – Lucio Corsi

Miglior album a progetto: Pagani per Pagani, prodotto da Caroline Pagani

Le Targhe, assegnate da una giuria di giornalisti ed esperti, saranno consegnate sul palco nelle serate del 23 e 24 ottobre.

Un parterre di ospiti e una città in musica

Nel corso delle tre serate condotte da Lorenzo Luporini, Silvia Boschero, Andrea Scanzi e Antonio Silva, si alterneranno sul palco e negli eventi collaterali oltre trenta artisti, tra cui Simone Cristicchi e Gnu Quartet, Pierdavide Carone, Omar Pedrini e Massimo Priviero, Moni Ovadia, David Riondino con Sara Jane Ceccarelli, Michele Gazich, Gianni Coscia e Scraps Orchestra. Sanremo si trasforma così in un grande palcoscenico diffuso, tra Teatro Ariston, Ex Chiesa di Santa Brigida, Cinema Ritz, Museo Civico e la storica sede del Club Tenco all’Ex Stazione ferroviaria.

Il programma completo del 'Tenco 2025'

MERCOLEDÌ 22 OTTOBRE

Ore 14.30 – Teatro Ariston – Cinema Ritz Proiezione del film “Fabi Silvestri Gazzè - Un passo alla volta” di Francesco Cordio

Ore 16.00 – Sede Club Tenco, Ex Stazione Presentazione del libro “Amilcare Rambaldi dal Festival al Premio Tenco” di Luciano Barbieri editrice Zona

Ore 17.00 – Pigna di Sanremo – Via Palma, 16 Inaugurazione mostra “Nel mirino della memoria” di Gianluca Costantini

Ore 18.00 – Pigna di Sanremo - Ex chiesa Santa Brigida Concerto di Stefano Tessadri

Ore 21.00 – Teatro Casinò Concerto dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo con Arianna Antinori e Sergio Secondiano Sacchi – dirige il maestro Angelo Valori e presenta Paolo Talanca. In apertura Gianni Coscia e Alessandro D’Alessandro

GIOVEDÌ 23 OTTOBRE

Ore 12.00 – Sede Club Tenco, Ex Stazione Conferenza Stampa con gli artisti

Ore 15.00 – Sede Club Tenco, Ex Stazione Presentazione del libro “La Scatola Magica di Sanremo” di Walter Vacchino e Luca Ammirati

Ore 15.00 – Teatro Ariston – Cinema Ritz Proiezione del documentario “A Fidai Film” di Kamal Aljsafari

Ore 15.30 – Sede Club Tenco, Ex Stazione “Incontro nazionale delle rassegne e dei premi della musica d’autore contemporanea” - Modera: Andrea Scanzi

Ore 17.00 – Museo Civico, Piazza Nota Inaugurazione della mostra “Wandrè e la scultura del suono”

Ore 18.00 – Ex chiesa Santa Brigida, Pigna di Sanremo Concerto di Alessio Lega, Guido Baldoni e Michele Staino

Ore 21.00 – Teatro Ariston - 1ª Serata della Rassegna della canzone d’autore – presentano Lorenzo Luporini e Antonio Silva

Goran Bregovic (Premio Tenco 2025) – Lucio Corsi (Targa Tenco 2025) – Ginevra Di Marco (Targa Tenco 2025) – Lamante – Alessio Lega – Emma Nolde – Stefano Tessadri

VENERDÌ 24 OTTOBRE

Ore 12.00 – Sede Club Tenco, Ex Stazione Conferenza Stampa con gli artisti

Ore 15.00 – Sede Club Tenco, Ex Stazione Presentazione del libro “La Canzone Italiana, Storia, Storie Protagonisti” di Felice Liperi Treccani, 2025

Ore 15.30 – Sede Club Tenco, Ex Stazione Dibattito “Memorie del Rock” con Franco Fabbri, Ferdinando Fasce e Emanuele Felice

Ore 18.00 – Ex chiesa Santa Brigida, Pigna di Sanremo Concerto David Riondino, Sara Jane Ceccarelli

Ore 21.00 – Teatro Ariston - 2ª Serata della Rassegna della canzone d’autore – presentano Silvia Boschero e Antonio Silva

Baustelle (Premio Tenco 2025) – Anna Castiglia (Targa Tenco 2025) – Simone Cristicchi + Gnu Quartet – Ricky Gianco (Premio Tenco 2025) – La Niña (Targa Tenco 2025) – Moni Ovadia in trio con Giovanna Famulari & Michele Gazich – Caroline Pagani (Targa Tenco 2025) Omar Pedrini & Massimo Priviero

SABATO 25 OTTOBRE

Ore 12.00 – Sede Club Tenco, Ex Stazione Conferenza Stampa con gli artisti

Ore 15.00 – Sala Privata, Teatro Casinò Presentazione del libro “Voci libere. Storia della canzone d’autore italiana” di Luigi Cuna e Emanuele Felice. Curci, 2025

Ore 15.30 – Sala Privata, Teatro Casinò “Gli alpini” con Marco Mondini e Sergio Secondiano Sacchi – Coro Alpino Monte Saccarello, Massimo Priviero e David Riondino

Ore 18.00 – Ex chiesa Santa Brigida, Pigna di Sanremo Concerto Omar Pedrini e Massimo Priviero (con band)

Ore 21.00 – Teatro Ariston - 3ª Serata della Rassegna della canzone d’autore – presentano Andrea Scanzi e Antonio Silva

Premio Yorum alla memoria di Refaat Alareer (ritirato da Nabil Bey Salameh, alla presenza di Riccardo Noury) – Paolo Angeli – Grup Yorum – Mimmo Locasciulli (Premio Siae) & Alessandro D’Alessandro – David Riondino & Sara Jane Ceccarelli – Tito Schipa JR (Premio Tenco Operatore Culturale 2025) – Scraps Orchestra – Daniele Silvestri (Premio Tenco 2025) – Tosca (Premio Tenco 2025)

Informazioni e biglietti

I biglietti e gli abbonamenti per le tre serate del Premio Tenco 2025 sono disponibili online su clubtenco.it, aristonsanremo.com, o presso il botteghino del Teatro Ariston (tutti i giorni dalle 17 alle 21 – tel. 0184 50.60.60). Il Premio Tenco 2025 conferma ancora una volta la sua natura di faro culturale, capace di unire memoria, musica e impegno civile in un’unica, straordinaria celebrazione della canzone d’autore.