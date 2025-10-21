Sanremo, ai Martedì Letterari la testimonianza di Claudio Clemente: “La notte di Riofreddo” (Foto)

Un racconto intenso, denso di memoria e di umanità, quello portato oggi pomeriggio al Teatro dell'Opera del Casinò di Sanremo da Claudio Clemente, già comandante dei NOCS della Polizia di Stato, ospite dei Martedì Letterari per il ciclo “La cultura della legalità”. L’incontro, molto partecipato, è stato dedicato alla presentazione del libro “La notte di Riofreddo. La vera storia dell’operazione Soffiantini” (Archivio Storia), che ricostruisce una delle pagine più drammatiche della lotta al terrorismo e ai sequestri di persona in Italia.

Nel volume Clemente ripercorre in prima persona le 237 giornate del sequestro dell’imprenditore bresciano Giuseppe Soffiantini, liberato il 9 febbraio 1997, e il blitz di Riofreddo, durante il quale perse la vita l’ispettore Samuele Donatoni. Fu una notte che segnò per sempre la storia dei NOCS e dell’intero Paese: “Un’operazione che, pur nel sacrificio di un uomo coraggioso, contribuì a indebolire la banda dei sequestratori – ha ricordato Clemente – grazie alla cattura di quattro importanti esponenti del gruppo criminale.”

La narrazione del libro, scandita come un diario operativo, restituisce la tensione e la complessità di quei giorni, alternando la cronaca dei fatti alla riflessione personale di chi visse in prima linea quelle ore concitate. “Ho voluto raccontare la verità dei fatti, lontano da versioni romanzate o parziali – ha spiegato l’autore –. Quella notte non fu solo un’azione militare, ma un momento di grande umanità e dolore, che meritava di essere ricordato con rispetto.”

Accanto a Clemente, nel volume, anche il ricordo di Giancarlo Caselli, già giudice e procuratore, che ha voluto rendere omaggio alla memoria dell’ispettore Donatoni, simbolo del coraggio e della dedizione al dovere.

Claudio Clemente, dirigente superiore della Polizia di Stato, ha guidato il reparto d’élite dal 1995 al 2003, conducendo numerose operazioni ad alto rischio per la liberazione di ostaggi e la cattura di latitanti, e ricevendo riconoscimenti anche da CIA, FBI e Secret Service per il contributo nella lotta al terrorismo e alla criminalità organizzata.

I Martedì Letterari proseguiranno la prossima settimana: martedì 28 ottobre, alle 16.30, sarà la volta dello storico Aldo Mola, che presenterà il saggio “1925. Verso il regime” (BastogiLibri 2025), con la partecipazione del dottor Matteo Moraglia.