Antonio Pizzolla riconfermato Presidente della Croce Verde Arma Taggia per un nuovo mandato quinquennale

A seguito delle elezioni tenutesi in data 12 ottobre il Consiglio Direttivo della Croce Verde Arma Taggia ha confermato all’unanimità Antonio Pizzolla nel ruolo di Presidente dell’associazione per un nuovo mandato della durata di 5 anni.

La riconferma rappresenta un segno di continuità e fiducia nel lavoro svolto dal presidente Pizzolla nel corso degli anni, durante i quali l’associazione ha rafforzato il proprio impegno sul territorio, garantendo servizi di pubblica assistenza, emergenza e supporto sociale con professionalità, dedizione e spirito di volontariato.

“Sono onorato di continuare a servire la Croce Verde e la nostra comunità – ha dichiarato Antonio Pizzolla – Ringrazio i soci per la fiducia riposta in me. Continueremo a lavorare con determinazione per affrontare le sfide future, rafforzare la nostra organizzazione e rimanere un punto di riferimento per i cittadini.”

La Croce Verde Arma Taggia continuerà anche nei prossimi anni a portare avanti progetti di crescita, formazione e collaborazione con le istituzioni locali, nazionali e regionali mantenendo al centro l’importanza del volontariato e del servizio alla collettività.

Vice Presidente: Paolo Volpi

Segretario: Mauro Felice Rinaldi

Consiglieri: Cetina Cristina Maria, Mazza Arielle, Rizzi Luca e Zunino Riccardo

