Sanremo: scomparsa di Corrado Angeloni, i familiari ringraziano chi è stato loro vicino

I familiari di Corrado Angeloni, l'assicuratore recentemente scomparso ci hanno scritto per ringraziare chi ha partecipato al loro dolore:

"A seguito della recente scomparsa di Corrado Angeloni, i familiari desiderano esprimere la più sincera gratitudine a quanti sono stati loro vicini con affetto, parole di conforto, gesti di solidarietà e partecipazione. In particolare, porgono un sentito ringraziamento al personale sanitario, medico e infermieristico dell’ospedale di Imperia, che ha seguito il loro caro con professionalità, umanità e dedizione"