Sanremo: 'The Mellophonium' celebra Lino Patruno, un numero speciale per i 90 anni del maestro del jazz italiano

Come da tradizione, anche quest’anno la settimana del Premio Tenco si accompagna all’uscita di un nuovo numero della rivista di cultura musicale The Mellophonium, pubblicazione ufficiale del Centro Studi Musicali “Stan Kenton”. Ma l’edizione n. 54, in uscita in concomitanza con la rassegna sanremese, si presenta come un numero “anomalo”: non un approfondimento diretto sui temi della Canzone d’Autore o sui protagonisti del Tenco, bensì un sentito omaggio a Lino Patruno, artista poliedrico che si accinge a compiere novant’anni in piena forma creativa.

Nato nel 1935 in Calabria, Patruno è una figura chiave della cultura musicale e spettacolare italiana. Chitarrista e bandleader di fama internazionale, è stato protagonista delle stagioni d’oro del cabaret milanese, interprete raffinato della canzone satirica e instancabile promotore del jazz tradizionale, senza dimenticare le sue incursioni nel mondo del cinema e della televisione.

Per raccontare la sua straordinaria carriera, il nuovo Mellophonium affida le sue pagine a una costellazione di amici, colleghi e studiosi: Flavio Oreglio, Minnie Minoprio, Lorenzo Piccone, i giovani Roberto Berlini, Andrea Parente e Davide Solfrizzi, oltre a noti critici musicali come Guido Michelone. Completano il numero gli interventi di collaboratori abituali quali Claudio Gambaro, Alessandro Bellati, Freddy Colt, Andrea Di Blasio, Luigi Canestro, Marco Scolesi e Marco Perotti.

Accanto al dossier principale dedicato a Patruno, la rivista offre anche altri spunti e ricorrenze culturali: Dario Salvatori rievoca con ironia e affetto i 40 anni di “Quelli della notte”, mentre Maria Giovanna Barletta celebra il cinquantennale di “Profondo Rosso”, capolavoro di Dario Argento e icona della cultura pop italiana. La presentazione ufficiale di The Mellophonium n. 54 si terrà giovedì 23 ottobre alle ore 17, nella sala della Mediateca della Pigna in piazza Capitolo, a Sanremo. All’incontro, a ingresso libero, interverrà il direttore responsabile Romano Lupi.

Successivamente, la rivista sarà protagonista anche a Roma, dove verrà distribuita il 3 novembre al Parco della Musica in occasione del concerto celebrativo “Lino Patruno 90”, evento a cui prenderanno parte l’editore Freddy Colt e alcuni collaboratori romani del periodico. A Sanremo, durante i giorni della rassegna Tenco (dal 23 al 25 ottobre), sarà possibile ritirare gratuitamente la rivista presso il punto di distribuzione ufficiale, il negozio “Umbertosergio” di Piazza Cassini.

Con questo numero speciale, The Mellophonium conferma ancora una volta la sua missione: raccontare, preservare e valorizzare le molte voci della musica d’autore italiana, rendendo omaggio a chi, come Lino Patruno, ne ha scritto pagine indelebili con passione e libertà.