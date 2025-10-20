Sanremo: Martedì Letterali, per il ciclo “La cultura della legalità” ecco il Comandante dei NOCS della Polizia di Stato Claudio Clemente

Domani martedì 21 ottobre ore 16.30 per il ciclo “La cultura della legalità” Claudio Clemente, già Comandante dei NOCS della Polizia di Stato, presenta il suo libro: “La notte di Riofreddo. La vera storia dell'operazione Soffiantini (Archivio storia). Letture scelte con Loredana De Flaviis attrice del Teatro dell’Albero. Ingresso libero sino ad esaurimento dei posti disponibili.

IL 9 febbraio 1997 l'imprenditore bresciano Giuseppe Soffiantini, veniva liberato dopo ben 237 giorni di dura prigionia trascorsi nelle mani dei suoi sequestratori. Nella vicenda di quel sequestro, si inscrive il drammatico blitz dei Nocs che costò la vita all'Ispettore Samuele Donatoni, ma che, pure nell'alto tributo di sangue pagato, contribuì a indebolire la banda, grazie alla cattura di quattro importanti esponenti della banda.

Scrive Claudio Clemente:” Samuele era un uomo del Nocs, uno dei migliori ed era orgoglioso di appartenere ad un Reparto così prestigioso della polizia di Stato. Il suo senso di appartenenza era radicato in valori di gruppo di elevata pregnanza quali la lealtà, il coraggio, la coesione e lo spirito di corpo; valori condivisi con i compagni di cui era amico e si fidava; valori offuscati dalle troppe ombre di questi anni. Se è vero che un eroe rimane sempre un eroe, io penso che la medaglia d’oro di Samuele avrebbe brillato un po’ di più nella cornice di certezze inattaccabili. “

A ricostruire la trama degli eventi è la voce dell'allora comandante dei Nocs, che in prima persona ha seguito l'intera vicenda e che è stato protagonista della notte di Riofreddo, avendo condotto tutte le operazioni legate al sequestro. La narrazione ha il ritmo serrato di un diario, scandito da una scarna sequenza di date; le date della memoria, ritenute significative dall'autore nel ripercorrere l'intensa attività di quei mesi, dal momento del rapimento, fino ai drammatici eventi del blitz e della cattura di Moro e dei suoi complici. Attraverso la sua testimonianza, l'autore rivendica una verità storica, ben lontana da ricostruzioni filmiche e congetturali, una verità per lungo tempo offuscata da tormentate vicende giudiziarie. Con il ricordo di Samuele Donatoni del giudice Giancarlo Caselli.

Claudio Clemente, Dirigente Superiore della Polizia di Stato, è stato comandante del NOCS dal 1995 al 2003 e ha condotto numerose operazioni ad alto rischio per la liberazione di ostaggi e la cattura di pericolosi latitanti, ottenendo encomi e riconoscimenti, anche da parte di organismi di sicurezza internazionale (CIA, FBI, SECRET SERVICE), per l’impegno profuso nella lotta al terrorismo e alla criminalità organizzata.

