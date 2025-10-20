Eugenio Finardi ospite su Radio Onda Ligure 101: tra musica, parole e nuove emozioni

Un nuovo appuntamento su Radio Onda Ligure 101 in compagnia dei grandi personaggi della musica italiana.

L’ospite di oggi sarà Eugenio Finardi uno dei capisaldi del rock d’autore italiano. Dalla militanza politica degli anni Settanta ai successi degli anni Ottanta e Novanta, l’artista ha attraversato stagioni diverse mantenendo intatta una cifra stilistica inconfondibile, capace di spaziare tra jazz, blues, rock e musica sperimentale.

Sarà un' occasione per parlare del suo nuovo album “Tutto” e di presentare il concerto in programma questa sera lunedì 20 ottobre al Teatro Cavour di Imperi e che vedrà Finardi accompagnato dal chitarrista Giovanni Giuvazza Maggiore risponere alle domande del discografico Stefano Senardi.

L’intervista andrà in onda alle 13.10 nel corso del programma “Liguria in onda” condotto da Maurilio Giordana e sarà disponibile anche in streaming sul sito www.ondaligure.it o scaricando gratuitamente la nuova app della radio.