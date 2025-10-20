Sanremo, cittadini chiedono la pulizia dell’imbocco della mulattiera per valle Armea: “Da mesi nessuna risposta dagli uffici comunali”

Da luglio i residenti di valle Armea attendono la pulizia dell’imbocco di una mulattiera che si trova nei pressi della rotonda che dall’Aurelia conduce verso la valle. Un piccolo sentiero, ma strategico per chi si muove a piedi, soprattutto dopo la chiusura di via Duca d’Aosta. Il primo contatto con l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) del Comune di Sanremo risale all’estate scorsa. L’URP, riferisce uno dei residenti che ha seguito la vicenda, ha inoltrato la segnalazione al corpo di polizia municipale e all’ufficio viabilità. Tuttavia, dopo numerose e-mail e diversi solleciti, la situazione è rimasta invariata.

“Non ho mai avuto una risposta concreta – racconta – solo la conferma che la segnalazione era stata inoltrata agli uffici competenti. Ho anche provato a contattare direttamente alcuni referenti, ma senza esito. Tutti mi hanno detto che non era di loro competenza. Addirittura, davanti al rischio di pericolo, mi è stato suggerito di chiamare i Vigili del Fuoco.” Durante l’estate, la richiesta di pulizia aveva una motivazione principalmente turistica: la mulattiera consentiva di raggiungere il Santuario a piedi dalla pista ciclabile in pochi minuti. Oggi, però, il problema assume un valore più pratico e urgente. Con la chiusura di via Duca d’Aosta e la sospensione di alcune fermate dei bus sull’Aurelia per via dei cantieri, questo passaggio rappresenterebbe un collegamento essenziale per i residenti della zona.

“Ora è ancora peggio rispetto a luglio – aggiunge – ma basterebbe un piccolo intervento di pulizia per restituire a tutti un percorso sicuro e funzionale.” I cittadini auspicano che il Comune intervenga al più presto per garantire la sicurezza e la fruibilità di un collegamento tanto semplice quanto importante per la mobilità locale.