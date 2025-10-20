Bordighera, Palasport sempre più accogliente e accessibile: My Sport punta a migliorare la struttura (Foto)

Una struttura accogliente e accessibile a tutti in cui praticare attività fisica e sport a qualsiasi età. Il Palazzetto dello Sport a Bordighera piano piano sta cambiando volto grazie al costante impegno di My Sport, che, oltre a gestire l'impianto in via Diaz, sta investendo risorse rilevanti per la cura e la manutenzione dell’impiantistica impegnando, inoltre, la più moderna tecnologia per realizzare risparmio energetico.

Tante sono state le migliorie effettuate fino ad ora. "Crediamo fortemente nella struttura" - commenta il direttore dell'impianto Sebastiano Bonaccorso - "Abbiamo rifatto tutta l'illuminazione perimetrale con l'impianto a led. Abbiamo sempre dato una particolare attenzione ai giardini, recentemente abbiamo, infatti, potato tutte le palme. Abbiamo rimesso in funzione i cancelli elettrici. Abbiamo investito 50mila euro per un impianto inverter, che farà in modo che i motori delle piscine consumino meno energia e, quindi, dovremo avere un risparmio nella corrente elettrica. Abbiamo investito 20mila euro per rifare il quadro elettrico a servizio delle pompe. Una particolare attenzione l'abbiamo data anche a tutte le pavimentazioni. Abbiamo una macchina lavapavimenti dedicata solo ai pavimenti interiori. Abbiamo incaricato pure una ditta di pulizia a pulire nelle fasce orarie più frequentate. Abbiamo, inoltre, ditte qualificate che vengono quasi tutti i giorni a controllare che tutto sia a posto e, in caso, intervengono tempestivamente per qualsiasi problema".

My Sport intende investire ulteriori risorse per migliorare ancora di più il Pala Biancheri. "Intendiamo migliorare l'impiantistica della vasca natatoria con un investimento da 50mila euro. Puntiamo ad acquistare un macchinario che si chiama potabilizzatore, che recupererebbe una parte di acqua della vasca per potabilizzarla e rimetterla in vasca. Avremo, perciò, un minor consumo di acqua perché ha bisogno di meno lavaggi. Ha un impianto di filtrazione autonomo e una lampada a raggi UV. Intendiamo rifare anche i pavimenti degli spogliatoi" - svela - "Ritinteggeremo i muri della palestra di bianco e intendiamo, inoltre, mettere una rete a protezione delle tribune. Stiamo progettando di rifare gli appartamenti della foresteria, che sono sempre stati inagibili, per avere un posto in cui far soggiornare le squadre che vengono da fuori durante i tornei. In molti, in passato, hanno rifiutato di partecipare a eventi a Bordighera perché non riuscivano a trovare un posto in cui soggiornare".

"In generale siamo soddisfatti della struttura. Si possono trovare diverse discipline sportive: nuoto, acquafitness, acquabike, fitness, pilates, total body, yoga, calcetto, basket, pallamano, volley, judo, sub e apnea. Abbiamo, inoltre, una sala pesi con attrezzi tecnici" - fa sapere il direttore dell'impianto Sebastiano Bonaccorso - "Le diverse società sportive locali hanno preso tutti gli spazi. Quest'anno abbiamo rimesso a nuovo le sale per il fitness. Siamo riusciti a portare in piscina le gare della federazione. Quest'anno, come l'anno scorso, ospiteremo una gara a gennaio. Un'iniziativa che dà prestigio a Bordighera. Inoltre, per quanto riguarda i corsi di nuoto quest'anno la Regione dà un contributo a fondo perduto alle famiglie che ne fanno domanda: il bonus nuoto. Un aiuto che sta dando un po' di respiro alle famiglie e che ha fatto in modo che i numeri dei partecipanti ai corsi di nuoto aumentassero. Il nostro obiettivo è rendere sempre più accogliente e accessibile la struttura. Siamo fortunati anche perché l'amministrazione comunale, nei nostri confronti, è sempre presente e disponibile in caso di segnalazioni e, inoltre, ha investito, in primis, in questa struttura".