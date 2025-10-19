Maltempo in arrivo sull’Imperiese: da domani piogge diffuse e venti forti, si apre la stagione autunnale

Dopo settimane di cielo sereno e clima mite, anche la provincia di Imperia si prepara a salutare l’ottobrata. Da domani, lunedì, è atteso un netto cambio di scenario con l’arrivo della prima perturbazione atlantica, che porterà piogge e vento su tutto il Ponente ligure, aprendo ufficialmente le porte all’autunno.

Le prime precipitazioni sono previste a partire dalle prime ore della notte tra domenica e lunedì, per poi estendersi a tutto il territorio provinciale, da Ventimiglia a Diano Marina. I fenomeni si intensificheranno nel corso della giornata, raggiungendo il loro apice nel pomeriggio e in serata, quando non si escludono rovesci di forte intensità, in particolare sulle aree interne e collinari.

Secondo le previsioni di Arpal, l’Imperiese – inserito nella zona A di allerta meteo – sarà tra i territori più interessati dalla perturbazione. Le piogge potranno determinare innalzamenti temporanei dei corsi d’acqua, ma al momento non si prevedono criticità particolari. Le autorità raccomandano comunque prudenza e di seguire gli aggiornamenti ufficiali che saranno diffusi nella mattinata di lunedì.

Sul fronte delle temperature, i valori resteranno in linea con le medie del periodo, ma con una diminuzione delle massime e un aumento delle minime, segno di un’atmosfera più umida e tipicamente autunnale.

Dal tardo pomeriggio di lunedì, sono attesi venti settentrionali localmente forti su Imperia e hinterland, con raffiche fino a 50 km/h, mentre lungo la costa il mare sarà molto mosso, localmente agitato.

L’instabilità, spiegano gli esperti, proseguirà anche nei prossimi giorni: la nuova settimana si aprirà con un contesto variabile e nuvoloso, alternato a brevi schiarite, ma sempre all’insegna dell’autunno.