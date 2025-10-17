Santo Stefano al Mare: Autunno Culturale, il Prof. Francesco Schianchi protagonista di due incontri dedicati a musica e bellezza

Inizia la rassegna “Autunno Culturale” promossa dal Comune di Santo Stefano al Mare, che questa settimana ospita due appuntamenti di alto valore culturale e umano. Presso la Sala Polivalente, il Prof. Francesco Schianchi, docente alla Scuola di Design del Politecnico di Milano, propone due incontri dedicati a temi fondamentali dell’esperienza umana: “L’origine della musica” e “L’origine della bellezza”.



Studioso, formatore e consulente, il Prof. Schianchi svolge da anni attività di ricerca e riflessione sui rapporti tra cultura del progetto, etica e responsabilità, con una prospettiva antropologica che mette al centro l’uomo e la sua capacità di dare forma al mondo. Autore di numerose pubblicazioni, tra cui “Il libro stravagante” e “Il design salverà il mondo”, Schianchi porta a Santo Stefano al Mare la sua visione poetica e profonda della cultura come strumento di consapevolezza e di crescita collettiva.



Il primo incontro, che vi stupirà, è in programma questa sera, venerdì 17 ottobre alle ore 21:00, presso la Sala Polivalente è dedicato al tema “L’origine della musica”, un vero e proprio viaggio culturale che ripercorre le tappe dell’evoluzione umana attraverso le “invenzioni salienti” che hanno reso possibile la nascita di quest’arte, fatta, come sottolinea lo stesso relatore, “della stessa stoffa dei sogni”.

Un racconto poetico e sintetico, dove la parola lascia spazio al silenzio e alla musica stessa, in un percorso che riflette sull’uomo e sulla sua consapevolezza del corpo come primo strumento sonoro. Come scrisse Heine, “Dove le parole finiscono, inizia la musica”.



Il secondo appuntamento, previsto domani pomeriggio, sabato alle ore 17:00, sarà dedicato a “L’origine della bellezza”, un altro affascinante viaggio attraverso la storia e l’animo umano, alla scoperta di un bisogno primordiale: quello di creare, di immaginare, di dare forma visibile ai propri sogni e desideri.

Dalle pitture rupestri alle prime sculture, il percorso proposto dal Professore invita a una riflessione profonda sulla bellezza come “invenzione umana”, come espressione dell’inutile più “utile” che esista: quella capacità di sognare e dare senso al mondo.



L’assessore alle Manifestazioni Maria Teresa Garibaldi afferma:” La rassegna “Autunno Culturale” vuole promuovere momenti di conoscenza, incontro e crescita condivisa, offrendo al pubblico di Santo Stefano al Mare occasioni preziose per riflettere sulla cultura come forma di confronto e crescita personale.”