Cinema Ariston: al Roof 1 la proiezione de “Il Mio Cammino” di Bill Bennett, un viaggio che ispira l’anima

Mercoledì 22 ottobre la sala Roof 1 del Cinema Teatro Ariston di Sanremo sarà la cornice della proiezione di “Il Mio Cammino”, acclamato film del regista Bill Bennett. Un’occasione imperdibile per immergersi nella magia del Cammino di Santiago, con tre proiezioni previste alle ore 17.00, 19.15 e 21.30.

“Il Mio Cammino” racconta la storia di un uomo australiano, prossimo ai sessant’anni, che decide di affrontare gli 800 chilometri del Cammino Francese di Santiago. Senza un motivo apparente, intraprende un’avventura che si rivelerà un profondo viaggio interiore, segnato da fatica, dolore, ma anche da incontri inaspettati e momenti di rivelazione che cambieranno la sua vita per sempre.

Questo film non è solo un racconto cinematografico, ma un’autentica testimonianza di vita. E a condividerla direttamente con gli spettatori saranno alcuni protagonisti del film, Ivan Boffi e Giovanna Donzelli. I due, marito e moglie, sono pellegrini che hanno vissuto in prima persona l’esperienza del Cammino con Bennet e che il regista ha voluto tra gli interpreti della pellicola.

Alle ore 19.00, ci sarà una breve ma toccante presentazione del film con la partecipazione straordinaria di Ivan e Giovanna, i veri pellegrini che hanno ispirato e vissuto questa incredibile avventura. Alle 21.00, al termine della proiezione, si terrà un dibattito finale aperto al pubblico, un’occasione unica per confrontarsi e condividere riflessioni sulle emozioni e sugli spunti offerti dal film.

“Il Mio Cammino” è un’opera sincera e toccante, capace di restituire ai pellegrini la magia e l’essenza del Cammino di Santiago, e di incantare chiunque sogni di intraprendere un’esperienza simile. Per chi non conosce il Cammino, sarà un’opportunità per scoprirne il fascino e la profondità; per chi lo ha già vissuto, sarà un’emozionante rievocazione di ricordi indimenticabili.

Biglietti disponibili presso la biglietteria del cinema o online su www.aristonsanremo.com