Bordighera: Film d’Autore – Oltre il Cristallo, “No Other Land” in proiezione al Cinema Olimpia

Giovedì 23 ottobre la Sala Olimpia Liberty di Bordighera ospiterà la proiezione del documentario “No Other Land”, con due spettacoli previsti alle ore 18:00 e alle ore 21:00.

L’iniziativa è promossa dal Comitato Palestina Libera nell’ambito della rassegna “Film d’Autore – Oltre il Cristallo” e si rivolge a tutta la cittadinanza, con l’intento di offrire un momento di riflessione e consapevolezza su una delle crisi umanitarie più drammatiche del nostro tempo.

Il film racconta con grande intensità e umanità la realtà della Cisgiordania, documentando la vita quotidiana sotto occupazione e la resistenza nonviolenta di chi continua a difendere la propria terra e dignità. Attraverso immagini e testimonianze dirette, “No Other Land” offre uno sguardo autentico e toccante su ciò che accade lontano dai riflettori mediatici, dando voce a chi vive ogni giorno in condizioni di estrema difficoltà.

In un momento storico definito di “tregua”, ma già segnato da nuove uccisioni di civili palestinesi e dalla chiusura del valico di Rafah, la situazione in Cisgiordania si sta drammaticamente aggravando. Coloni armati israeliani agiscono impunemente, terrorizzando le comunità locali e appropriandosi di terre e beni palestinesi, spesso sotto la protezione dell’esercito. La proiezione del documentario diventa così un’occasione preziosa per informarsi, riflettere e mantenere viva l’attenzione su ciò che accade ogni giorno.

Al termine della seconda proiezione, sarà fornito un breve resoconto sugli sviluppi recenti in Cisgiordania e a Gaza, per offrire al pubblico un aggiornamento concreto e contestualizzato. A sottolineare l’importanza dell’iniziativa, l’Avv. Maria Spinosi ha dichiarato: “Oggi più che mai, è fondamentale tenere gli occhi aperti sulla Palestina.”

L’ingresso è libero fino a esaurimento dei posti disponibili. Un appuntamento che unisce cinema, impegno civile e solidarietà, per non dimenticare e per continuare a guardare con coscienza e umanità oltre il cristallo.