Un aiuto per gli animali che sono soli: raccolta cibo per i gatti randagi al Petstore Conad di Arma di Taggia

Domani, per tutta la giornata, al Petstore Conad all’interno del centro commerciale Spazio Conad di Arma di Taggia si terrà una raccolta di cibo per gatti randagi, organizzata in collaborazione con la Lega del Gattino di Sanremo. L’iniziativa ha l’obiettivo di sostenere i volontari che ogni giorno si occupano dei mici senza casa, fornendo loro alimenti e cure essenziali. Durante la giornata, sarà possibile contribuire donando anche solo una scatoletta: un piccolo gesto che può fare una grande differenza per tanti animali in difficoltà.

La Lega del Gattino di Sanremo, attiva da anni sul territorio, si impegna nella cura, nella sterilizzazione e nella tutela dei gatti randagi e abbandonati. Grazie al supporto di cittadini e commercianti, l’associazione riesce a garantire un aiuto concreto a numerose colonie feline della zona. Chiunque potrà portare il proprio contributo direttamente al punto vendita, dove i volontari saranno presenti per tutta la giornata per raccogliere le donazioni e fornire informazioni sulle loro attività.

Anche un piccolo aiuto può fare la differenza — perché, come ricordano gli organizzatori, “anche solo una scatoletta per i mici randagi vuol dire tanto.”