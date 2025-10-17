Rivieracqua: respinto il ricorso contro la deliberazione Arera "Provvedimento produttivo di effetti favorevoli per gli utenti"

Rivieracqua accoglie con soddisfazione la decisione del TAR Lombardia, che lo scorso 15 ottobre ha respinto il ricorso presentato dall’avvocato Enrico Panero contro la deliberazione n. 325/2025/R/IDR dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA). Il provvedimento definiva lo schema regolatorio e la predisposizione tariffaria di Rivieracqua S.p.A. per il quarto periodo regolatorio 2024-2029.

Il Tribunale, condividendo le difese delle Amministrazioni resistenti, ha sottolineato come la deliberazione impugnata “appaia produttiva di effetti favorevoli per gli utenti del servizio idrico”, escludendo qualsiasi profilo di danno o irregolarità. Con questa decisione, il TAR ha quindi confermato la piena legittimità delle tariffe e delle bollettazioni già applicate da Rivieracqua, riconoscendo la correttezza dell’operato dell’azienda e la conformità normativa alle disposizioni regolatorie emanate da ARERA.

L’ordinanza, inoltre, riconosce la diligenza e la trasparenza di Rivieracqua nell’applicazione dei criteri del Metodo Tariffario Idrico (MTI-4), a garanzia sia della tutela degli utenti sia dell’equilibrio economico-finanziario del servizio idrico integrato. Il TAR ha anche condannato la parte ricorrente al pagamento delle spese della fase cautelare in favore di ARERA e della Provincia di Imperia.

"La decisione del TAR Lombardia costituisce un’ulteriore dimostrazione che Rivieracqua ha sempre operato nel rispetto delle prescrizioni di ARERA e dell’Autorità d’Ambito idrico - dichiarano dall’azienda - continueremo a lavorare per offrire un servizio efficiente e di qualità, con professionalità e spirito di collaborazione".