La ciclabile interrotta sul ponte dell’Argentina: un nostro lettore "Quattro mesi e nessuna soluzione"

Un nostro lettore, Augusto Mariotti, ci ha scritto in relazione alla chiusura del ponte sull'Argentina tra Arma e Riva Ligure:

"Al rientro dopo alcuni giorni fuori Sanremo, oggi ho deciso di godermi una pedalata lungo la pista ciclabile, uno dei fiori all’occhiello del nostro territorio. Arrivato però al ponte sull’Argentina, ho trovato la sorpresa: il passaggio era chiuso, senza alcun cartello di preavviso o indicazione alternativa. Mi sono allora messo alla ricerca della famosa 'bretella' di cui tanto si era parlato durante l’estate, curioso di vedere come fosse stata realizzata. Ma di quella soluzione — che avrebbe dovuto consentire il transito in sicurezza — non ho trovato traccia. È davvero incredibile: in quattro mesi non si è riusciti a trovare un rimedio a una situazione annunciata e ben nota. E così, ancora una volta, tutti i ciclisti sono costretti a riversarsi sull’Aurelia, in mezzo al traffico, condividendo la strada con auto e camion. Ricordo che proprio la pericolosità di questo tratto era stata la ragione per cui la chiusura della ciclabile era stata rinviata. Ebbene, quella stessa situazione di rischio oggi si ripresenta identica. La pista è frequentata soprattutto da turisti e ciclisti occasionali, persone poco abituate a muoversi nel traffico intenso: possibile che nessuno pensi alle loro condizioni di sicurezza? Cosa si aspetta a intervenire? Forse che accada una tragedia?"