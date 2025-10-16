Dalla Regione Liguria oltre 740mila euro di contributi per interventi e mezzi nei Comuni della provincia di Imperia

La Regione Liguria ha dato il via libera al nuovo piano di interventi infrastrutturali finanziato attraverso i fondi della legge 145, con uno stanziamento complessivo di circa 3,2 milioni di euro. Una quota importante di queste risorse – oltre 740mila euro – è destinata alla provincia di Imperia, con interventi mirati sulla viabilità comunale, la realizzazione di nuovi parcheggi e l’acquisto di mezzi operativi per la manutenzione delle strade.

L’assessore regionale Giacomo Giampedrone ha sottolineato come “questo nuovo pacchetto di fondi rappresenti la prosecuzione di un lavoro costante a fianco dei sindaci e delle Province per migliorare l’ossatura della viabilità secondaria ligure, aumentandone la sicurezza e la resilienza, anche in un’ottica di prevenzione rispetto agli eventi meteo sempre più intensi”. Tre i Comuni che beneficeranno dei finanziamenti destinati alla viabilità e alla realizzazione di parcheggi:

- Cosio d’Arroscia: manutenzione straordinaria di diversi tratti della viabilità comunale, per un importo complessivo di 255mila euro, di cui 242.250 euro coperti da fondi regionali.

- Mendatica: lavori di sistemazione e ripristino della strada comunale per Valcona Soprana, con un investimento di 210mila euro, di cui 199.500 euro finanziati dalla Regione.

- Pieve di Teco: realizzazione di un parcheggio a raso a servizio del centro storico e miglioramento del tracciato pedonale esistente. L’intervento, dal valore di 208mila euro, è sostenuto dalla Regione con un contributo di 197.600 euro.

A questi si aggiungono oltre 100mila euro di contributi per l’acquisto di nuovi mezzi operativi condivisi tra dieci Comuni dell’Imperiese. I fondi regionali (pari a 101.210 euro) permetteranno l’acquisto congiunto di veicoli commerciali per il trasporto e di una macchina multiuso con cassone adatta anche al trasporto di mini escavatori, strumenti indispensabili per la manutenzione della rete viaria minore.

Complessivamente, sono 37 le amministrazioni liguri coinvolte nella nuova tranche di finanziamenti, che rientra nell’aggiornamento dell’Elenco triennale 2025-2027 della Regione Liguria:

- Provincia della Spezia: circa 798mila euro;

- Città Metropolitana di Genova: oltre 640mila euro;

- Provincia di Savona: oltre 780 mila euro.

Con questi nuovi stanziamenti, la Regione Liguria conferma il proprio impegno nella manutenzione e valorizzazione della rete viaria secondaria e nel sostegno concreto ai territori dell’entroterra, fondamentali per la sicurezza, la connettività e la vivibilità delle comunità locali.