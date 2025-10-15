Cinema a Bordighera: la programmazione dal 17 al 23 ottobre tra film d’autore e prime visioni

Settimana di cinema a Bordighera con una programmazione concentrata nella storica Sala Olimpia Liberty, mentre le sale del Multisala Zeni resteranno chiuse dal 17 al 23 ottobre.

Il pubblico potrà comunque godere di proiezioni interessanti, tra cui una nuova uscita e un film d’autore inserito nella rassegna settimanale.

Da venerdì 17 a domenica 19 ottobre, la Sala Olimpia Liberty propone Tre Ciotole, con tre spettacoli giornalieri alle 16.30, 18.45 e 21.00. Il film, tratto dall’omonimo libro di Michela Murgia, affronta con delicatezza e intensità il tema della malattia e della resilienza, offrendo una narrazione profonda e coinvolgente. Dopo la chiusura di lunedì 20 ottobre, la pellicola tornerà in sala martedì 21 con due proiezioni serali alle 18.45 e alle 21.00. Mercoledì 22 la sala resterà nuovamente chiusa.

Giovedì 23 ottobre spazio alla rassegna “Films d’essai” con No Other Land, documentario pluripremiato che racconta la lotta per la giustizia ambientale e sociale in territori di confine. Il film sarà proiettato alle 18.00 e alle 21.00, offrendo al pubblico un’occasione per riflettere su tematiche globali attraverso il linguaggio del cinema indipendente.

Per tutta la settimana, le sale 1 e 2 del Multisala Zeni resteranno chiuse, lasciando alla Sala Olimpia Liberty il compito di mantenere viva l’offerta cinematografica cittadina.

Un’occasione per riscoprire il fascino del cinema d’autore e sostenere le proposte culturali locali.