Screening oncologici, test sierologici e prenotazioni: Ventimiglia e Asl1 puntano sulla prevenzione (Foto e video)

Effettuare test sierologici anti-HCV e per l'Hiv, ritirare kit per la ricerca del sangue occulto, prenotare esami di prevenzione e ricevere informazioni sui programmi di prevenzione sanitaria attivi sul territorio sono stati gli obiettivi dell'iniziativa proposta dal comune di Ventimiglia in collaborazione con Asl1 Imperiese, questa mattina, in piazza XX Settembre nella città di confine.

La prevenzione, è stata, infatti, al centro del gazebo informativo allestito vicino all'ex tribunale dove erano presenti personale Asl, che ha accolto e dato informazioni ai cittadini interessati, la polizia locale, il vicesindaco Marco Agosta, l'assessore Milena Raco, il consigliere comunale Gabriele Amarella e Patrizia Bottiglieri, dama ai meriti dei Savoia e volontaria della Croce Verde Intemelia. "Oggi ci troviamo a Ventimiglia con i colleghi del centro screening" - afferma Roberta Zanetti, dirigente del distretto sociosanitario Asl1 ventimigliese - "E' possibile prenotare ed eseguire test gratuiti per la ricerca della epatite B e C e i test per l'Hiv. Prenderci cura della nostra salute è davvero importante".

Nel mese della prevenzione del tumore al seno i cittadini hanno potuto ricevere anche maggiori informazioni sulla prevenzione e fare gratuitamente test per l'epatite B, l'epatite C e l'Hiv, virus che, se non vengono individuati per tempo e non sono curati, sono responsabili di malattie che possono essere gravi conseguenze per la salute. "La salute è importantissima" - dice il vicesindaco Marco Agosta - "La sinergia tra comune di Ventimiglia, Asl1 e servizi sociali è importante e fondamentale per avvicinare i cittadini alla prevenzione".

L'evento “C’è posta per te” ha, quindi, dato ufficialmente il via a una campagna di screening gratuiti per la popolazione. "Abbiamo fortemente voluto, in sinergia con Asl, l’avvio di questa campagna per raggiungere il maggior numero di cittadini possibile" - dichiara l'assessore ai Servizi Sociali Milena Raco - "Abbiamo deciso di partire con un’iniziativa pubblica e visibile, in piazza, per informare direttamente e sensibilizzare la popolazione sull’importanza della prevenzione. Con questo progetto intendiamo implementare il servizio dello sportello al cittadino, con prestazioni sanitarie in materia di prevenzione e programmi di screening, per cui ringrazio l’assessore con delega alla sanità, Marco Agosta, per la preziosa collaborazione. E' solo il primo di una serie di appuntamenti che verranno calendarizzati".