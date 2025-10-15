 / Attualità

15 ottobre 2025

Sanremo, sciopero nazionale dell’igiene ambientale il 17 ottobre: possibili disagi nei servizi

FP CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI e FIADEL mobilitati per il rinnovo del contratto, sicurezza sul lavoro e valorizzazione del personale

Venerdì 17 ottobre 2025 è stato proclamato uno sciopero nazionale nel settore dell’igiene ambientale da parte delle sigle sindacali FP CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI e FIADEL. La mobilitazione riguarda il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i servizi ambientali, con particolare attenzione alle condizioni di salute e sicurezza, alla classificazione del personale e alla riqualificazione economica.

Lo sciopero potrebbe comportare disservizi nella raccolta e gestione dei rifiuti su tutto il territorio nazionale. I sindacati invitano le istituzioni e le aziende del settore a riaprire il confronto per garantire tutele adeguate ai lavoratori e servizi efficienti alla cittadinanza.

