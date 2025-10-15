Prosegue con grande successo il tour di presentazioni della barlady albenganese Ottavia Castellaro, protagonista del volume Aromatiche da Bere.

L’incontro si preannuncia come un viaggio sensoriale tra profumi d’erbe, aromi mediterranei e racconti di territorio, un’occasione per scoprire come menta, rosmarino, salvia, basilico e tanti altri aromi e fiori eduli possano diventare protagonisti di cocktail leggeri, profumati e creativi, anche in versione analcolica. Grazie alle spiegazioni di Ottavia Castellaro, sarà possibile imparare come realizzarli facilmente anche a casa, con semplici strumenti e tecniche “home made”, portando così nel bicchiere tutta la freschezza della natura.

Le erbe, d’altronde, sanno raccontare storie di luoghi e di persone, evocando memorie, tradizioni e stagioni. E chi meglio di Claudio Porchia potrà accompagnare il pubblico tra aneddoti, curiosità e sapori del nostro patrimonio mediterraneo? Al termine della presentazione, è prevista una piccola degustazione, per brindare insieme ai profumi e ai sapori della natura.

L’incontro in programma domenica 19 ottobre alle ore 11.00 si aprirà con la presentazione del progetto “Il Giardino di Prince”, a cura di Alessandro De Mitri, un’iniziativa che unisce arte, natura e memoria, nel segno della bellezza condivisa.