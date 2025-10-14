Venerdì prossimo alle 21 Umberto Galimberti in “Il mondo delle emozioni” al Teatro Ariston di Sanremo

Venerdì alle 21, il Teatro Ariston ospiterà una serata speciale con il filosofo, saggista e psicoanalista Umberto Galimberti, protagonista della lezione-spettacolo intitolata Il mondo delle emozioni. Durante l’evento, Galimberti guiderà il pubblico in un affascinante percorso tra emozioni e sentimenti nell’era della tecnologia. Secondo il filosofo, il sentimento non è un dono spontaneo, ma una capacità da acquisire e coltivare anche culturalmente. Ripercorrendo la tradizione antica, in cui la mitologia aiutava a comprendere le passioni e i movimenti dell’animo, Galimberti invita oggi a “ri-apprendere” le emozioni attraverso la letteratura, la filosofia e i riferimenti culturali capaci di toccare cuore e coscienza.

La lezione-spettacolo, che fonde idee, suggestioni emotive e pagine della nostra tradizione culturale, si propone di risvegliare, in un tempo sempre più permeato dal digitale, la capacità di sentire nella complessità.

Biglietti e informazioni:

I prezzi d’ingresso, comprensivi di prevendita, vanno da 27 a 48 euro a seconda della zona del teatro. La platea prevede tre fasce di prezzo: € 48, € 43 e € 38; la galleria: € 37, € 32 e € 27.

Per informazioni e acquisto: Teatro Ariston Sanremo – Tel. 0184 506060 (tutti i giorni dalle 17 alle 21, e dalle 10 alle 13 il giorno dello spettacolo e il giorno precedente) o online su aristonsanremo.com e ticketone.it