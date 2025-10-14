 / Sanremo Ospedaletti

La lezione-spettacolo, che fonde idee, suggestioni emotive e pagine della nostra tradizione culturale

Venerdì prossimo alle 21 Umberto Galimberti in “Il mondo delle emozioni” al Teatro Ariston di Sanremo

Venerdì alle 21, il Teatro Ariston ospiterà una serata speciale con il filosofo, saggista e psicoanalista Umberto Galimberti, protagonista della lezione-spettacolo intitolata Il mondo delle emozioni. Durante l’evento, Galimberti guiderà il pubblico in un affascinante percorso tra emozioni e sentimenti nell’era della tecnologia. Secondo il filosofo, il sentimento non è un dono spontaneo, ma una capacità da acquisire e coltivare anche culturalmente. Ripercorrendo la tradizione antica, in cui la mitologia aiutava a comprendere le passioni e i movimenti dell’animo, Galimberti invita oggi a “ri-apprendere” le emozioni attraverso la letteratura, la filosofia e i riferimenti culturali capaci di toccare cuore e coscienza.

La lezione-spettacolo, che fonde idee, suggestioni emotive e pagine della nostra tradizione culturale, si propone di risvegliare, in un tempo sempre più permeato dal digitale, la capacità di sentire nella complessità.

Biglietti e informazioni:
I prezzi d’ingresso, comprensivi di prevendita, vanno da 27 a 48 euro a seconda della zona del teatro. La platea prevede tre fasce di prezzo: € 48, € 43 e € 38; la galleria: € 37, € 32 e € 27.
Per informazioni e acquisto: Teatro Ariston Sanremo – Tel. 0184 506060 (tutti i giorni dalle 17 alle 21, e dalle 10 alle 13 il giorno dello spettacolo e il giorno precedente) o online su aristonsanremo.com e ticketone.it

