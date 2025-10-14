Conferenza su “Diabetologia-Alimentazione DM2 e DM1” organizzata da Asl 1 Imperiese posticipata al 10 novembre

La conferenza dal titolo “Diabetologia-Alimentazione DM2 e DM1”, inizialmente prevista per mercoledì 16 ottobre presso il Palasalute di Imperia – Casa della Comunità di via Acquarone 9, è stata rinviata al prossimo 10 novembre, mantenendo lo stesso orario (dalle 16 alle 17.30) e la medesima sede (sala incontri al piano terra). L’incontro vedrà come relatore il dott. Alberto Agliarolo, Responsabile del Centro Endocrino e Metabolico di Asl 1, e sarà dedicato ai temi della diabetologia e dell’alimentazione nelle persone con diabete di tipo 1 e di tipo 2.

L’appuntamento rientra nel ciclo di incontri formativi “Percorsi di salute e diabete”, promossi dal Centro Endocrino Metabolico di Asl1 in collaborazione con ADGP Imperia (Associazione Diabete Giovanile Ponente). L’obiettivo dell’iniziativa è offrire ai cittadini informazioni aggiornate e strumenti pratici per la gestione quotidiana del diabete, con particolare attenzione alla prevenzione, alla corretta alimentazione e al benessere generale delle persone affette da questa patologia cronica.