Torna a Sanremo il veliero Sea Cloud Spirit, eccellenza del turismo crocieristico (Foto)

Dopo quasi un anno e mezzo è tornata ad attraccare a Sanremo la nave da crociera Sea Cloud Spirit, nave da crociera a vela di lusso che rappresenta un'eccellenza nel turismo sul mare.

L'attracco è avvenuto nei pressi di via Nazario Sauro, con decine di persone che sono scese per raggiungere e visitare la città: il veliero infatti può ospitare a bordo fino a 136 passeggeri, con 80 membri dell'equipaggio. Progettata da Sea Cloud Cruises, offre un'esperienza di navigazione classica e intima, grazie al sistema di navigazione a vela supportata dalla presenza di un motore ibrido. Anche il design è particolarmente moderno e studiato nei particolari, offrendo cabine eleganti e lussuose, molte con balcone privato, in un ambiente che combina il fascino tradizionale con l'eleganza moderna.

Nuovo capitolo quindi per il turismo croceristico di Sanremo, che dopo l'attracco di un mese fa della "crociera delle biciclette", torna a essere punto di attracco per imbarcazioni eccellenti.