Sanremo: da domani gli asfalti in strada Borgo Tinasso, la riflessione "Ma il divieto di sosta non c'è sempre?"

Una nostra lettrice, Laura, ci ha scritto per fare una riflessione su strada Borgo Tinasso, sui lavori di asfaltatura previsti da domani e il classico ‘parcheggio selvaggio’:

“Domani inizieranno i lavori di asfaltatura di strada Borgo Tinasso e di questo ringraziamo il comune che finalmente renderà più transitabile la via. Ma, dopo aver visto l’installazione dei cartelli di divieto di sosta a partire da domani, sorge spontanea una riflessione. Il divieto in questa strada e nelle zone dove sono stati apposti i cartelli, vige sempre 365 giorni l’anno. Eppure poche volte e non in tutta la strada viene fatto rispettare. Una via che è, ogni giorni e soprattutto la sera pericolosissima. Molto spesso, transitando con le auto, ci troviamo di fronte pedoni che devono fare lo slalom tra le auto parcheggiate, lo ripeto, in totale divieto. Sono certa che arriveranno diversi messaggi da parte di altri residenti che scriveranno ‘ma noi non sappiamo dove mettere la nostra macchina’. La risposta è semplice: non è un problema di chi percorre strada Borgo Tinasso. Se si vogliono avere le auto ci si deve premunire per avere un luogo dove lasciarla, soprattutto vicino a casa. Altrimenti chi abita in piazza Colombo o luoghi limitrofi si troverebbe autorizzato a lasciare la macchina in mezzo al solettone o in mezzo alla strada e questo non mi sembra che accada. Per terminare: grazie al comune per la riasfaltatura ma mi auguro di poter ringraziare in futuro, anche per i maggiori controlli e per la rimozione della auto che, sistematicamente, vengono lasciate in totale divieto”.