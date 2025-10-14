 / Attualità

Lavori a Bordighera, nuova segnaletica orizzontale in corso Europa (Foto)

"Un intervento pianificato, pochi giorni dopo aver terminato gli asfalti, per la sicurezza dei bambini e dei ragazzi della vicina scuola di via Pelloux", dice il sindaco Ingenito

Effettuati i lavori per tracciare la nuova segnaletica orizzontale in corso Europa, nel tratto tra corso Italia e via Regina Margherita, a Bordighera dopo l'intervento di asfaltatura svoltosi nei giorni scorsi.

"Lavori in corso oggi in corso Europa per tracciare la segnaletica orizzontale sul nuovo manto stradale" - fa sapere il sindaco Vittorio Ingenito.

"Un intervento pianificato pochi giorni dopo aver terminato gli asfalti, per la sicurezza dei bambini e dei ragazzi della vicina scuola di via Pelloux" - sottolinea il primo cittadino.

 

Elisa Colli

