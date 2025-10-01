 / Attualità

Nuovi asfalti a Bordighera, Ingenito: "Da corso Europa il cantiere si sposterà in piazza Valgoi"

"La Giunta sta definendo in quali aree proseguirà il piano asfalti grazie all'investimento aggiuntivo di 230mila euro", dice il sindaco

Nuovi asfalti a Bordighera. Alla conclusione del cantiere in corso Europa, i lavori di rifacimento del manto stradale proseguiranno in piazza Valgoi. Lo annuncia il sindaco Vittorio Ingenito.

"Continuano i lavori di rifacimento dell'asfalto in corso Europa" - fa sapere il sindaco Vittorio Ingenito - "Salvo imprevisti, il cantiere terminerà domani per poi spostarsi in piazza Valgoi per interventi su via Aurelia e via XX Settembre".

"Nel frattempo la Giunta sta definendo in quali aree proseguirà il piano asfalti grazie all'investimento aggiuntivo di 230.000 euro" - sottolinea il primo cittadino.

Elisa Colli

