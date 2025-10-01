Nuovi asfalti a Bordighera, Ingenito: "Da corso Europa il cantiere si sposterà in piazza Valgoi"

Nuovi asfalti a Bordighera. Alla conclusione del cantiere in corso Europa, i lavori di rifacimento del manto stradale proseguiranno in piazza Valgoi. Lo annuncia il sindaco Vittorio Ingenito.
"Continuano i lavori di rifacimento dell'asfalto in corso Europa" - fa sapere il sindaco Vittorio Ingenito - "Salvo imprevisti, il cantiere terminerà domani per poi spostarsi in piazza Valgoi per interventi su via Aurelia e via XX Settembre".
"Nel frattempo la Giunta sta definendo in quali aree proseguirà il piano asfalti grazie all'investimento aggiuntivo di 230.000 euro" - sottolinea il primo cittadino.