I Musei della Liguria insieme al Gaslini di Genova per i bambini in cura

Unire cultura e salute per migliorare il benessere dei bambini e delle loro famiglie. È questo il cuore di Una relazione che cura, il progetto che nasce dal protocollo d’intesa firmato tra il Ministero della Cultura, attraverso la Direzione regionale Musei Nazionali della Liguria e i Musei Nazionali di Genova, e l’Istituto Giannina Gaslini di Genova, eccellenza italiana nella pediatria e nella ricerca medica.

L’accordo, di durata triennale, è stato presentato nella Sala da Ballo di Palazzo Reale a Genova, alla presenza dei rappresentanti delle due istituzioni. Al centro dell’iniziativa c’è un’idea semplice e potente: offrire a bambini, ragazzi e famiglie che trascorrono un periodo di degenza o cura al Gaslini la possibilità di vivere momenti di svago e conoscenza attraverso i luoghi della cultura ligure.

Il progetto, ideato e promosso dal Servizio Accoglienza, Inclusività e Accessibilità dei Musei Nazionali di Genova, prevede un Pass gratuito per l’ingresso ai musei e ai siti culturali della Liguria. Il pass, già riconosciuto ai minori, viene ora esteso anche ai loro familiari, con l’obiettivo di offrire esperienze condivise di leggerezza e scoperta.

Per usufruire dell’iniziativa, le famiglie possono rivolgersi allo sportello ospitalità dell’Istituto Gaslini, situato presso l’ufficio CABEF (padiglione 13, ingresso lato mare, piano terra). Gli operatori dell’ospedale provvederanno alla compilazione e al rilascio del coupon nominativo, che consentirà l’accesso gratuito ai tredici musei liguri coinvolti nel progetto.



I Musei che aderiscono all'accordo: