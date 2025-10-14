Aspettando Halloween nei Giardini di Villa della Pergola

Sabato 18 ottobre, per la prima volta, i Giardini di Villa della Pergola di Alassio ospiteranno un evento davvero speciale: una visita “paurosa” dedicata ai più piccoli e ai loro genitori.

“Aspettando Halloween” sarà un’esperienza unica di creatività, natura e condivisione, pensata per far vivere alle famiglie un pomeriggio magico nel Parco premiato come il più bello d’Italia e Partner Garden della Royal Horticultural Society.

La visita inizierà alle 15:30 e si articolerà in vari momenti. Mentre i genitori visiteranno i Giardini accompagnati da guide specializzate, immersi nei colori e nei profumi autunnali tra scorci panoramici mozzafiato, i bambini parteciperanno a un laboratorio di pasticceria creativa a cura di Simo – La pasticceria che sognavo di Alassio. Qui, tra zucchero, glassa e fantasia, potranno decorare biscotti golosi e fantasiosi, dando libero sfogo alla loro immaginazione in un’atmosfera di gioco e magia.

Al termine del laboratorio e della visita guidata, grandi e piccoli si ritroveranno insieme nello spazio interno del Garden Museum, ospitato nella suggestiva Chiesa della Madonna del Vento all’interno dei Giardini, per un momento di lettura di storie “paurose” a tema Halloween, a cura del team della Libreria Mondadori di Alassio. Dopo la lettura, genitori e bambini percorreranno insieme l’ultimo tratto della visita, per ammirare la natura dei Giardini illuminata dalla luce del tramonto, tra colori caldi e profumi autunnali. Un’occasione imperdibile per trascorrere un pomeriggio di natura, dolcezza e divertimento nel fascino inconfondibile dei Giardini di Villa della Pergola, in uno dei periodi più suggestivi dell’anno.

E per concludere con un sorriso, ogni bambino riceverà un certificato ufficiale di “Piccolo coraggioso dei Giardini”, che lo dichiarerà pronto ad affrontare Halloween!

L’evento è dedicato ai bambini dai 6 ai 10 anni.

Per informazioni e prenotazioni: www.giardinidivilladellapergola.com, info@giardinidivilladellapergola.com, telefono 0182 641599