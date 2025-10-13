Sanremo celebra mercoledì prossimo la ‘Erasmus week’: il Cpia ospita un incontro internazionale a Villa Meglia

Mercoledì prossimo, nella splendida cornice di Villa Meglia a Sanremo (corso Cavallotti 123), si terrà un importante incontro dedicato al progetto europeo Erasmus+, promosso dal CPIA della Provincia di Imperia nell’ambito della Erasmus Week 2025. L’evento, che prenderà il via a partire dalle 10.30, vedrà la partecipazione dei CPIA liguri e di numerosi ospiti nazionali e internazionali, con l’obiettivo di condividere esperienze, risultati e prospettive legate alla mobilità europea nel campo dell’istruzione degli adulti.

La Erasmus Week, in programma dal 13 al 18 ottobre in tutta Europa, è un appuntamento annuale volto a celebrare e diffondere la cultura della cooperazione internazionale e della formazione continua, coinvolgendo scuole, università e istituzioni educative di ogni ordine e grado. A Sanremo, il CPIA Imperia si conferma “ambasciatore e voce” della mobilità Erasmus+, proponendo una giornata di disseminazione regionale ricca di interventi, confronti e collegamenti con partner stranieri.

Dopo il saluto delle autorità locali del Comune di Sanremo, interverranno in presenza la Dirigente Scolastica Katia Tocchi e i docenti Simone Pastorino, Francesca Carrano e Francesca Frosini per i CPIA liguri del Centro Ponente. Seguiranno gli interventi del CPIA 4 “Adriano Olivetti” di Torino, rappresentato dalla Dirigente Elena Gobbi e dalla coordinatrice Erasmus Paola Scarano, e dei colleghi del Liceo Esperino Epaggelmatiko Lykeio Giannitson di Giannitza (Grecia), ospiti del CPIA di Sanremo per un periodo di job shadowing dedicato alle nuove tecnologie e alle lingue straniere.

L’incontro sarà arricchito da collegamenti online con le coordinatrici Erasmus spagnole Giulia Ghisu (EIOP di Pamplona) e Irene Alburquerque Parra (CEA Infante di Murcia), e con l’Ambassador Erasmus Annabella Di Finzio. Le conclusioni saranno affidate al Dirigente Scolastico Andrea Minghi del CPIA “Alberto Manzi” di La Spezia e alla coordinatrice Erasmus Claire O’Neill. La giornata, dal titolo “Esperienze Erasmus nell’istruzione degli adulti”, offrirà un momento di riflessione e di bilancio sui progetti di mobilità del passato e sulle prospettive per il biennio 2025-2026, con l’obiettivo di rafforzare le sinergie tra istituzioni italiane ed europee e di stimolare nuove collaborazioni.

La presenza dei docenti greci e dei partner internazionali renderà l’evento un’occasione preziosa di scambio interculturale e professionale, contribuendo a valorizzare la dimensione europea dell’educazione degli adulti. Il tema centrale sarà la duttilità e l’apertura del programma Erasmus+, capace di accogliere visioni pedagogiche diverse e di promuovere valori comuni come inclusione, sostenibilità, innovazione didattica, green economy e cittadinanza europea.

L’incontro è aperto al pubblico e rappresenta un appuntamento significativo per chiunque voglia conoscere da vicino il mondo Erasmus e le sue opportunità formative e professionali.