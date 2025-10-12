Sanremo: San Romolo invasa dalle auto per la 'Festa della Castagna', grande successo e tra i presenti anche il sindaco Mager (Foto)

Una vera e propria 'migrazione' di residenti e turisti ha raggiunto oggi la frazione di San Romolo, per prendere parte alla tradizionale Festa della Castagna, organizzata dall’associazione locale. Complice una splendida giornata di sole, l’evento ha richiamato centinaia di persone desiderose di trascorrere un pomeriggio all’aria aperta, tra il profumo dei boschi e i sapori autunnali.

Fin dalle prime ore del pomeriggio, il flusso di auto in direzione San Romolo è stato continuo, tanto che una pattuglia della Polizia Locale è intervenuta per regolare la viabilità. Gli agenti sono stati costretti a chiudere l’accesso al piazzale del prato, dirottando i veicoli verso i parcheggi lungo la provinciale per Bignone. Una scelta che ha permesso di evitare imbottigliamenti e di garantire il regolare passaggio della corriera di linea.

Sul prato, tra stand gastronomici, musica e castagne arrosto, si respirava un’atmosfera di festa e convivialità. Molte le famiglie presenti, con bambini intenti a giocare tra il verde e a gustare i dolci tipici della tradizione. Tra i partecipanti anche il sindaco Alessandro Mager, che ha voluto condividere con i cittadini questo momento di aggregazione e valorizzazione del territorio, e gli assessori Alessandro Sindoni e Ester Moscato.

La Festa della Castagna si conferma così uno degli appuntamenti più attesi dell’autunno sanremese, capace di unire natura, tradizione e spirito di comunità in una cornice suggestiva come quella di San Romolo.