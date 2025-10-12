Viabilità modificata a Sanremo per il 72° Rallye: divieti, chiusure e variazioni dal 13 al 19 ottobre

In occasione del 72° Rallye di Sanremo e delle gare collegate, in programma dal 15 al 19 ottobre 2025, il Comando della Polizia Municipale di Sanremo ha emanato un’ordinanza che introduce importanti modifiche alla circolazione stradale e alla sosta in diverse zone della città. L’obiettivo è garantire la sicurezza e permettere l’allestimento delle strutture di partenza e arrivo della manifestazione. Le modifiche alla viabilità coinvolgeranno in particolare le aree del centro e del litorale cittadino.

Piazzale Carlo Dapporto

Divieto di transito e sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli dal 15 ottobre alle 19 fino al 19 ottobre alle 22. Area destinata alle strutture di partenza e arrivo del Rallye.

Lungomare Italo Calvino

Divieto di transito e sosta con rimozione forzata dal 15 ottobre alle 14 fino al 19 ottobre alle 24.

Via Gavagnin

Divieti di sosta su vari tratti tra il 13 e il 18 ottobre, con orari differenziati per lato mare e lato monte.

Divieto di transito il 18 ottobre dalle ore 13.00 alle 17.00, con deroghe per i veicoli del Rally, mezzi di soccorso e di polizia.

Via Adolfo Rava

Divieto di transito e sosta dal 15 ottobre dalle 14 al 19 ottobre ore 24. La via ospiterà parte delle strutture della manifestazione, ma il mercato ambulante si terrà regolarmente nella mattinata di sabato 18 ottobre (ore 6–16).

Lungomare Vittorio Emanuele II

Divieto di transito e sosta dal 16 ottobre ore 00.00 al 19 ottobre ore 24. Anche questa zona sarà dedicata alle strutture del Rallye.

Corso Nazario Sauro e Giardini Vittorio Veneto

Divieti di transito e sosta dal 16 al 19 ottobre.

Previsto doppio senso di circolazione sul lato monte dei giardini per garantire l’accesso locale.

Pista ciclabile

Divieto di transito per pedoni e biciclette tra il cavalcavia di Lungomare Vittorio Emanuele II e via Bixio. Dal 17 al 19 ottobre.

Strada San Bartolomeo

Divieto di transito e sosta, con senso unico mare–monte, il 17 ottobre (10–21) e il 18 ottobre (6–13). Deroghe per residenti, mezzi pubblici e veicoli del Rallye.

Strada Monte Ortigara

Divieto di transito e sosta nelle stesse giornate e orari, con transito consentito solo fino alla vasca dell’acquedotto per i residenti e servizi essenziali.

Via Ludovico Ariosto

Divieto di transito e sosta e istituzione di senso unico da San Giacomo a San Bartolomeo il 18 ottobre dalle 6.30 alle 13.

Strada Senatore Marsaglia

Divieto di sosta con rimozione forzata il 17 ottobre (6.30–22) e il 19 ottobre (7–17.30).

La Polizia Municipale renderà note le modifiche tramite segnaletica mobile e manifesti informativi. Gli agenti sul posto regoleranno la circolazione durante le giornate di gara.

I veicoli trovati in divieto saranno rimossi ai sensi dell’art. 159 del Codice della Strada. In sintesi, il centro e il litorale di Sanremo saranno interessati da ampie chiusure e limitazioni al traffico tra il 13 e il 19 ottobre 2025. Si invita pertanto la cittadinanza e i visitatori a prestare attenzione alla segnaletica e a programmare per tempo gli spostamenti durante il weekend del Rallye.