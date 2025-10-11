Domenica 12 ottobre alle 18.00 il concerto (gratuito) dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo al Teatro del Casinò

Dopo il successo della finale della sesta edizione di RPM Sanremo (https://www.rpmsanremo.it/), l’Orchestra Sinfonica di Sanremo si prepara a tornare al Teatro dell’Opera del Casinò. Domenica 12 ottobre alle 18:00, in occasione delle feste patronali, si terrà il primo concerto della nuova stagione, offerto gratuitamente alla cittadinanza.

Il M° Giancarlo De Lorenzo, che dirigerà la serata, illustra il programma: “Quello di domenica sarà un viaggio che partirà dal virtuosismo e dal rigore per arrivare alle atmosfere di un racconto orientale. In apertura eseguiremo il ‘Concerto in Mi minore Op. 64 per violino e orchestra’ di Felix Mendelssohn Bartholdy, una delle opere più famose e apprezzate della letteratura per violino e orchestra, interpretato dal violinista serbo Stefan Milenkovich noto per la sua impeccabile tecnica e musicalità. Nella seconda parte della serata eseguiremo la suite sinfonica ‘Shéhérazade’ (la parte solistica del brano sarà affidata al nostro primo violino Marco Bigarelli). La composizione è una delle più note di Nikolaj Rimskij-Korsakov, musicista russo che per questo lavoro si ispirò alla raccolta di novelle.“Le mille e una notte” .

Per chi desiderasse approfondire il programma, dalle 17.15 alle 17.30 sarà possibile partecipare a "Invito all’ascolto", un incontro condotto dal professor Paolo Bianchi, pensato per offrire al pubblico strumenti per un’esperienza di ascolto sempre più consapevole e completa.

Prima dell'inizio del concerto verrà dedicato un momento speciale ai tesori del nostro territorio e all'impegno di chi li preserva. Saranno presenti in sala i volontari di "I love Monte Bignone" e i volontari di Sanremo che presenteranno il progetto di salvaguardia della piccola chiesa di Monte Bignone raccogliendo donazioni per gli interventi necessari. Sul profilo Facebook dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo il video in cui raccontano l’iniziativa e le finalità della raccolta fondi: https://www.facebook.com/share/v/1BVyd4w5wN/

L'ingresso al concerto sarà libero, fino a esaurimento posti.

Il calendario dei successivi concerti programmati fino a dicembre è disponibile sul sito www.sinfonicasanremo.it

Sarà una stagione che fonde tradizione e innovazione, portando sul palco grandi solisti della scena internazionale come il violinista Stefan Milenkovich (presente proprio al concerto inaugurale del 12 ottobre), i pianisti Jimmy Brière (18 ottobre) e Elisso Bolkvadze (30 ottobre), la violoncellista Ida Riedel (7 novembre), il giovane finalista dello Scriabin International Piano Competition Kirill Rogovoi (13 novembre), il fagottista Gabor Meszaros (22 novembre), il trombettista Sergej Nakarjakov (6 dicembre).

Biglietti e abbonamenti sono disponibili online (sito dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo e liveticket.it) e, novità di quest’anno, anche presso la cassa del Teatro del Casinò ogni martedì dalle 10.30 alle 12.30.