Moreno Ferrari e il mercato dell’oro: investire con competenza e sicurezza

Moreno Ferrari è una figura di riferimento nel mondo dei metalli preziosi. Con oltre vent’anni di esperienza e una rete di punti vendita che si estende tra Genova, Sanremo, Ventimiglia e oltreconfine, ha costruito un gruppo solido e innovativo che comprende i marchi Cash & Gold, Ferrari Oro e Nuovo Banco Metalli.

“Nasce da una passione e da una visione molto chiare. Volevo creare una rete di punti vendita in grado di unire trasparenza, professionalità e tecnologia,” racconta Ferrari. “Nuovo Banco Metalli rappresenta oggi una realtà solida, con sedi operative tra Genova, Sanremo e Ventimiglia, e una clientela che si estende anche oltreconfine, soprattutto in Francia.”

Il suo approccio va ben oltre il classico “compro oro”. “Siamo una struttura che gestisce l’intero ciclo: dalla valutazione del metallo alla fusione, fino alla rivendita e all’investimento in lingotti certificati. Questo ci consente di offrire prezzi più competitivi e garanzie di tracciabilità assoluta.”

In un contesto economico incerto, Ferrari è convinto che l’oro sia una scelta prudente e intelligente. “L’oro è un bene rifugio per eccellenza: resiste all’inflazione, protegge il capitale e mantiene il proprio valore nel tempo.” E aggiunge: “Viviamo una fase di forte incertezza. I mercati finanziari sono volatili, le valute subiscono continue oscillazioni e il potere d’acquisto tende a ridursi. In questi periodi l’oro si rivaluta.”

Ma attenzione: investire in oro non significa acquistare gioielli. “Il gioiello ha un valore affettivo ed estetico, ma non è un investimento puro. Il lingotto d’oro invece è valore allo stato puro, certificato e immediatamente liquidabile ovunque nel mondo.”

Ferrari consiglia di iniziare con piccoli lingotti da 5, 10 o 20 grammi, ideali per chi vuole avvicinarsi all’investimento senza immobilizzare troppo capitale. “L’oro è democratico. Oggi, con poche centinaia di euro, si può acquistare un piccolo lingotto o una moneta d’investimento.”

La sicurezza è centrale nel suo modello. “Tutti i nostri lingotti sono certificati da raffinerie accreditate LBMA, con la stampa del nostro logo registrato, garanzia assoluta di autenticità.” E per chi vuole vendere oro usato? “Offriamo valutazioni immediate, trasparenti e aggiornate in tempo reale con il valore dell’oro in borsa.”

Il prezzo dell’oro, spiega Ferrari, è determinato da fattori macroeconomici globali. “Ogni giorno la London Bullion Market Association (LBMA) fissa il Gold Fixing, che rappresenta il valore di riferimento internazionale.” E conferma: “Può variare anche più volte al giorno. Noi aggiorniamo le nostre valutazioni in tempo reale.”

Per chi sceglie l’oro fisico, la custodia è un tema importante. “Alcuni clienti preferiscono tenere i lingotti in casa, ma molti scelgono i nostri servizi di custodia sicura, in caveau sorvegliati e assicurati.” E conclude: “L’oro non dà rendimenti immediati come un titolo azionario, ma protegge il capitale nel tempo. È perfetto come riserva di valore.”

Dal punto di vista fiscale, “l’oro da investimento, cioè lingotti e monete con determinate caratteristiche di purezza, è esente da IVA.”

Il gruppo lavora anche con clienti internazionali. “Abbiamo clienti e partner in Francia e in altri Paesi europei, sia privati che operatori del settore.” E nota una differenza culturale: “In Francia c’è una cultura dell’investimento in oro più radicata. In Italia sta crescendo molto.”

Sul futuro, Ferrari è chiaro: “Stiamo ampliando la rete dei nostri punti vendita e potenziando la nostra presenza online. L’obiettivo è offrire sempre più servizi, anche digitali.”

E se dovesse dare un consiglio a chi vuole iniziare? “Direi di iniziare informandosi bene, di affidarsi solo a operatori autorizzati e di diversificare. L’oro è un investimento serio e stabile.”