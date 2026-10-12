Sanremo, il Mercato dei Fiori si rinnova: il sottosegretario La Pietra in visita alle opere da 16 milioni, tra logistica e sostenibilità (Foto e Video)

Sanremo punta sul futuro del suo comparto florovivaistico e lo fa attraverso un programma di investimenti che mira a trasformare il Mercato dei Fiori di Valle Armea in una struttura sempre più moderna, efficiente e competitiva. Questa mattina il sottosegretario di Stato al Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, senatore Patrizio Giacomo La Pietra, ha fatto visita al complesso sanremese, su invito del Consiglio di amministrazione di Amaie Energia e Servizi S.r.l. Ad accoglierlo il sindaco Alessandro Mager, insieme ai rappresentanti dell'Amministrazione comunale con l'assessore Ester Moscato. Con le autorità e i protagonisti del mondo economico e associativo del territorio c'erano anche: il Senatore Gianni Berrino, gli assessori regionali Alessandro Piana e Luca Lombardi oltre ai massimi esponenti delle categorie dell'imprenditoria e del commercio. L'appuntamento è stata un'occasione per illustrare direttamente al Governo il percorso di rinnovamento avviato negli ultimi anni e lo stato degli interventi destinati a rafforzare il ruolo della struttura nella filiera floricola.

L'attenzione è rivolta in particolare alle opere che interessano la logistica, la commercializzazione dei prodotti, la conservazione dei fiori e l'efficienza energetica. Il programma comprende il nuovo hub logistico, la nuova asta dei fiori, l'ammodernamento delle celle frigorifere e dei magazzini e la realizzazione di nuovi impianti fotovoltaici. Un insieme di interventi che si inserisce in una strategia più ampia, sostenuta anche attraverso le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), con l'obiettivo di adeguare il Mercato alle esigenze di un settore che rappresenta una componente storica dell'economia sanremese. Il valore complessivo del programma è stato indicato nell'ordine dei 16 milioni di euro, mentre le successive comunicazioni sul piano di riqualificazione hanno fatto riferimento a cifre superiori, legate all'integrazione di ulteriori opere.

Il sottosegretario, senatore Patrizio Giacomo La Pietra, ha sottolineato l'importanza degli investimenti nelle strutture logistiche e nella conservazione dei prodotti, evidenziando le potenzialità polifunzionali del mercato sanremese. Lei ha detto di conoscere il Mercato dei Fiori, ma di non aspettarsi una struttura così grande: "Esatto, perché abbiamo investito proprio in questo, come dicevo nel mio intervento. Crediamo che le strutture di carattere logistico, quindi gli investimenti nei mercati, siano fondamentali, perché il valore aggiunto al prodotto viene dato proprio nella fase di commercializzazione e conservazione. Posti come questo sono sicuramente fondamentali per la filiera. Oggettivamente, dalle carte non mi rendevo conto di quanto questo impianto fosse importante, ma questo mi consola ancora di più del fatto che, come Governo, abbiamo voluto investire sui mercati. Considerate che siamo partiti con fondi nazionali di qualche decina di milioni di euro. Abbiamo aperto il bando, sono arrivate tante domande e ci siamo resi conto che si trattava di progetti in grado di dare un valore aggiunto al territorio. Siamo quindi riusciti a intervenire sulle risorse del PNRR, arrivando a oltre 800 milioni di euro, che ci hanno permesso di finanziare tutte le domande presentate, compresa quella del Mercato di Sanremo, che era rimasta fuori dalla prima graduatoria. Aver trovato nuove risorse ci ha consentito di finanziare anche questa struttura". Il Mercato dei Fiori potrebbe accogliere anche altre attività, come un mercato ittico? "È un mercato importante perché può soddisfare non soltanto le esigenze legate ai fiori, ma anche tante altre necessità. Ho citato, proprio come suggestione, l'ipotesi di un mercato ittico. Secondo me sarebbe fondamentale per Sanremo e per tutta la Liguria, in particolare per il Ponente, dove esiste una marineria importante ma mancano strutture adeguate per la commercializzazione del pesce. Riuscire a dare una risposta anche in questo luogo credo possa rappresentare qualcosa che va oltre ciò che è già importante per il settore floricolo, rafforzando l'intero sistema produttivo del territorio". Quella sanremese è già una struttura polifunzionale, che ospita anche palestre e scuole. Ci sono ulteriori prospettive di sviluppo? "Sicuramente sì. Mi sembra che l'esperienza del Mercato dei Fiori vada proprio in questa direzione e credo sia quella corretta. Non dobbiamo pensare a queste strutture come a cattedrali nel deserto, finalizzate a un unico settore: oggi non c'è più sostenibilità in un modello legato a una sola attività, ma dobbiamo cercare di essere polifunzionali. L'esperienza che vedo qui va sicuramente nella direzione giusta. Ho visto le scuole, ho visto le palestre e questo va benissimo. Credo che sia la scelta corretta che il territorio ha fatto per valorizzare il più possibile questa struttura".

La visita del sottosegretario La Pietra ha aperto una riflessione sulle prospettive future del Mercato dei Fiori e sulle possibilità di valorizzare ulteriormente la struttura. Quali le idee del neo Presidente, Giancarlo Ghinamo, per il futuro del mercato? "Sicuramente dobbiamo ringraziare il sottosegretario per la visita che ha fatto e per l'idea che ci ha dato. Oggi dobbiamo prendere atto dell'importanza della nostra struttura e riempirla anche di contenuti. Questa è la grande sfida che ci aspetta nei prossimi mesi". Il sottosegretario ha parlato della possibilità di realizzare un mercato ittico. Che cosa ne pensa? "Penso che sia un'idea interessante, sulla quale bisogna lavorare e riflettere".

Un investimento che guarda al futuro del florovivaismo

Il percorso di riqualificazione del Mercato dei Fiori si inserisce in un progetto che, negli ultimi anni, ha assunto dimensioni sempre più ampie. La programmazione iniziale prevedeva 15,74 milioni di euro, con 5,89 milioni provenienti dai fondi PNRR e circa 9,85 milioni a carico di Amaie Energia e Servizi. La successiva definizione degli interventi ha portato a rivedere le risorse necessarie, includendo ulteriori opere complementari, impiantistiche e di sicurezza. Nel giugno 2025 il Comune aveva infatti approvato il primo accordo attuativo con la partecipata, portando il quadro economico complessivo a oltre 17 milioni di euro. Una programmazione articolata, che punta a migliorare non soltanto gli spazi destinati alla vendita, ma anche le infrastrutture di supporto, la gestione delle merci e la sostenibilità energetica dell'intero complesso.

Tra gli interventi più rilevanti figura la realizzazione di un hub logistico di circa 8.000 metri quadrati, destinato a migliorare la movimentazione delle merci e l'organizzazione delle operazioni di carico e scarico. Il progetto prevede inoltre nuove aree per la contrattazione commerciale, l'adeguamento strutturale e impiantistico dei silos e dei magazzini e una riorganizzazione degli spazi funzionale alle attività degli operatori. Una parte significativa delle risorse è stata destinata al potenziamento della capacità logistica del mercato all'ingrosso e delle infrastrutture al servizio delle attività floricole, orticole e vivaistiche. A queste opere si aggiungono gli interventi antincendio sull'edificio principale e l'aggiornamento delle dotazioni tecniche. Il piano, nelle sue diverse componenti, mira a rendere la struttura più rispondente alle necessità di una filiera che richiede rapidità, efficienza e un'organizzazione sempre più moderna.

Il fotovoltaico e il miglioramento dell'efficienza energetica

Uno degli aspetti centrali della trasformazione riguarda la sostenibilità. Il programma di riqualificazione comprende infatti nuovi impianti fotovoltaici sulle coperture dei fabbricati, pensati per contenere i consumi energetici e migliorare l'efficienza complessiva del complesso. Nella progettazione illustrata da SanremoNews nel dicembre 2024 erano previsti un impianto da 700 kW sul fabbricato denominato Silos e un secondo impianto da 630 kW sulla copertura del magazzino. La potenza complessiva prevista per questi due impianti raggiunge quindi 1.330 kW. Il progetto energetico si accompagna all'ammodernamento delle celle frigorifere, indispensabili per la conservazione dei prodotti, e dei magazzini, con l'obiettivo di migliorare le condizioni operative e ridurre gli sprechi. Si tratta di un capitolo particolarmente importante per un mercato che movimenta prodotti deperibili e nel quale la qualità della conservazione incide direttamente sull'organizzazione della filiera.

Il tetto e le criticità affrontate negli ultimi anni

Il programma di rinnovamento si affianca agli interventi di manutenzione e messa in sicurezza già programmati dal Comune di Sanremo. Nel marzo 2024, le infiltrazioni d'acqua che si verificavano durante le precipitazioni avevano riportato l'attenzione sulle condizioni della copertura, con disagi segnalati nelle aule scolastiche, nelle palestre e negli spazi utilizzati per la distribuzione dei fiori. La questione era stata sollevata anche attraverso un'interpellanza dei consiglieri comunali Luca Lombardi e Marco Stella, che chiedevano chiarimenti sui tempi e sul cronoprogramma delle opere. Nei mesi successivi il Comune aveva avviato le procedure per il rifacimento del tetto, articolando l'intervento in più lotti e ricorrendo anche a finanziamenti regionali. Nell'ottobre 2024 era stato aperto il bando per il secondo lotto, del valore di circa 1,3 milioni di euro, destinato a completare un programma pluriennale di riqualificazione della copertura. Nel dicembre 2024 l'appalto per i lavori di riqualificazione della copertura era stato aggiudicato alla società Domus Edile di Torino, per un importo di 1.116.546,06 euro oltre Iva. L'obiettivo era intervenire su una delle criticità più evidenti del complesso, migliorando la sicurezza e riducendo i problemi legati alle infiltrazioni durante le giornate di maltempo. Le lavorazioni hanno avuto ripercussioni anche sull'organizzazione degli spazi circostanti: nel novembre 2025, per consentire la posa delle nuove lamiere mediante un'autogrù in via Frantoi Canai, era stata disposta una temporanea chiusura della scuola Ruffini-Aicardi e degli impianti sportivi presenti nella struttura. La misura si era resa necessaria per garantire la sicurezza di studenti, utenti e addetti ai lavori durante le operazioni di cantiere.

Non soltanto fiori: scuole, palestre e viabilità

Il Mercato di Valle Armea rappresenta infatti un complesso articolato, nel quale alle attività commerciali si affiancano servizi scolastici e sportivi. Proprio per questo motivo, il rinnovamento ha riguardato anche gli spazi utilizzati dalle associazioni e dalle società sportive sanremesi. Nel maggio 2024 era stato annunciato un intervento per ampliare le palestre, installare un nuovo telone di separazione rispetto al plateatico e migliorare le condizioni di riscaldamento degli ambienti durante i mesi invernali. Il progetto mirava a rendere disponibili ulteriori spazi per le società e a rispondere alla crescente domanda di strutture per l'attività sportiva. Anche la viabilità dell'area è stata interessata da lavori: nel dicembre 2024 Amaie Energia aveva avviato l'asfaltatura di 2.750 metri quadrati in via Quinto Mansuino, presentando l'intervento come un primo lotto destinato a essere seguito da ulteriori opere. Nel maggio 2025, inoltre, il piano asfalti comunale aveva interessato via Frantoi Canai, con una riorganizzazione della viabilità intorno al complesso di Valle Armea. Si tratta di interventi complementari rispetto al grande programma di riqualificazione, ma importanti per migliorare l'accessibilità di un'area frequentata quotidianamente da operatori, lavoratori, studenti e sportivi. La trasformazione del Mercato dei Fiori va dunque letta in una prospettiva più ampia, che coinvolge l'intero comparto e le sue diverse funzioni. La presenza di attività commerciali, logistiche, scolastiche e sportive rende infatti necessario coordinare i cantieri e gli interventi, limitando per quanto possibile i disagi e garantendo la continuità dei servizi.

Un polo economico strategico per Sanremo e il Ponente

Il valore del Mercato dei Fiori non si misura soltanto attraverso le opere edilizie e gli investimenti, ma anche attraverso il peso economico del comparto florovivaistico. La struttura costituisce un punto di riferimento per la produzione e la commercializzazione dei fiori del territorio, collegando le aziende locali ai circuiti di vendita e agli operatori del settore. I dati diffusi in occasione dell'avvio della stagione floricola 2025-2026 hanno evidenziato i risultati raggiunti nella stagione precedente: circa 11 milioni di euro di volume d'affari e quasi 20 milioni di unità commercializzate. La prima asta della nuova stagione, nel novembre 2025, aveva inoltre registrato la vendita di oltre 90 mila steli. Numeri che confermano il ruolo della struttura nel sistema produttivo locale e l'importanza di accompagnare l'attività degli operatori con infrastrutture adeguate alle esigenze del mercato.

La visita di La Pietra si inserisce quindi in una fase significativa, nella quale il lavoro svolto negli ultimi anni dovrà tradursi in una piena valorizzazione degli investimenti. La giornata consente ad Amaie Energia e Servizi di presentare al rappresentante del Governo le opere realizzate, quelle inserite nel programma complessivo e le prospettive di sviluppo del complesso. Dopo l'accoglienza e il sopralluogo, il programma prevede un punto stampa e un incontro riservato con le istituzioni, le associazioni di categoria e il Consiglio di amministrazione della società. Il confronto sarà dedicato alle esigenze del florovivaismo e alle opportunità per consolidare la competitività del comparto. Per Sanremo, il Mercato dei Fiori resta una delle infrastrutture produttive più importanti, legata alla storia della città e alle sue prospettive economiche, con l'ambizione di rafforzare il proprio ruolo anche in un contesto commerciale sempre più competitivo.