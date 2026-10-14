Sanremo, Polo Civico a confronto con il sindaco: “In città troppe emergenze ancora da risolvere”

Un confronto sulle criticità quotidiane di Sanremo e sulle scelte che attendono la città, con la richiesta di concentrare le risorse sulle emergenze ancora aperte. È il bilancio dell'incontro tra il Polo Civico, rappresentato da Antonio La Rocca e Roberto Danieli, e il sindaco Alessandro Mager, durante il quale sono stati affrontati almeno quindici punti, tra interventi da programmare, servizi e progetti per il futuro. Un aggiornamento che arriva a diversi mesi dal precedente incontro di aprile, dopo aver atteso la conclusione della stagione estiva per fare il punto sulle condizioni della città.

Tra i temi affrontati, la sistemazione di corso Garibaldi e piazza Colombo. Il Polo Civico invita a valutare gli interventi all'interno di una visione complessiva dell'area, evitando di procedere separatamente su singoli tratti. “In questo momento l'amministrazione preferisce agire su corso Garibaldi, mentre secondo noi si dovrebbe intervenire quando ci sarà un progetto complessivo di piazza Colombo”, spiega La Rocca, evidenziando come la riqualificazione della piazza possa richiedere tempi più lunghi rispetto a quelli necessari per sistemare la via.

Altro nodo è quello dei parcheggi del Palafiori, in una città dove la disponibilità di posti auto continua a rappresentare una questione rilevante, anche alla luce delle difficoltà legate ai lavori di piazza Eroi Sanremesi. La Rocca ha chiesto al sindaco di verificare la situazione di un piano della struttura che risulterebbe chiuso e che, secondo le informazioni da approfondire, potrebbe ospitare almeno 200 posti auto. “Abbiamo invitato il sindaco a fare una verifica e a vedere se sia possibile sistemare questa questione, perché la città ha fame di parcheggi”, afferma.

Tra le infrastrutture segnalate figura anche il Campo Ippico, il cui stato di conservazione sarebbe stato evidenziato da alcuni utenti costretti a rivolgersi ad altre strutture per praticare equitazione. La Rocca ricorda che una precedente ipotesi di ristrutturazione, con un investimento stimato tra 600 e 800 mila euro, non avrebbe trovato riscontro nel bando, andato deserto. Da qui la richiesta di valutare un intervento diretto per riqualificare l'impianto, prima di individuare una soluzione gestionale sostenibile. Sul tema, secondo quanto riferito, sarebbe stato avviato un nuovo percorso per la riqualificazione dell'area.

L'attenzione del Polo Civico si è concentrata inoltre su piazza San Bernardo, dove le condizioni della pavimentazione e il degrado dell'area avrebbero provocato disagi ai frequentatori. “Durante l'estate la situazione è peggiorata e abbiamo ricevuto segnalazioni anche da persone anziane che, attraversando la piazza a piedi, sono cadute”, racconta La Rocca. Il movimento riferisce di aver portato la questione all'attenzione del sindaco, chiedendo un intervento urgente per mettere in sicurezza e sistemare la zona.

Nel corso della riunione sono stati affrontati anche i problemi del trasporto pubblico cittadino, sui quali è intervenuto Danieli, chiedendo di individuare una soluzione per migliorare il servizio. Il sindaco, riferisce il rappresentante del Polo Civico, si sarebbe impegnato ad approfondire la fattibilità delle proposte, con un successivo aggiornamento. Danieli ha sollecitato inoltre chiarimenti sulla situazione della rete fognaria e sugli interventi da coordinare con Rivieracqua.

Sul fronte delle opere pubbliche, il movimento torna a esprimere perplessità sul progetto del tunnel al Porto Vecchio, chiedendo di valutarne le conseguenze sulla viabilità del centro. Secondo Danieli, i lavori potrebbero protrarsi per almeno tre anni, con ripercussioni su via Roma e via Nino Bixio. A pesare, nella sua valutazione, sarebbe anche la contemporanea realizzazione degli interventi connessi al parcheggio del Porto Vecchio. “Abbiamo chiesto al sindaco di valutare le nostre richieste, non per fare polemica, ma per quanto riguarda il futuro della città”, afferma.

Danieli invita inoltre a completare le opere già avviate prima di assumere nuovi impegni di spesa, sostenendo che alcune delle priorità individuate dall'amministrazione non coinciderebbero con le necessità più urgenti del territorio. Il riferimento è anche agli interventi di riqualificazione urbana, tra cui quelli previsti in corso Garibaldi, rispetto ai quali il Polo Civico chiede di definire prima un quadro complessivo delle opere.

Tra le proposte riproposte durante l'incontro c'è quella di realizzare il Palafestival nell'area della Stazione Vecchia. Per Danieli, la struttura avrebbe una duplice funzione: garantire una sede adeguata alla manifestazione musicale e offrire alla città uno spazio utilizzabile anche per altri appuntamenti, contribuendo alla destagionalizzazione turistica. Il rappresentante del Polo Civico sostiene che la disponibilità di una struttura dedicata sia destinata ad assumere un ruolo importante anche in vista delle future scelte legate al Festival di Sanremo e riferisce che il sindaco avrebbe preso atto della proposta.

La riunione si è quindi conclusa con un richiamo alla necessità di individuare una strategia di sviluppo che tenga insieme manutenzione, servizi e grandi progetti. “Vogliamo avere una città al livello delle aspettative turistiche, ma per avere un turismo di qualità bisogna avere una città di qualità”, conclude Danieli, indicando nel miglioramento delle condizioni quotidiane e nella scelta delle priorità due questioni sulle quali il Polo Civico chiede all'amministrazione di proseguire il confronto.