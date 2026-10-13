LAGO: il soggiorno come prima impressione della casa, tra rappresentanza e vita vissuta

C'è un momento preciso in cui un ospite si forma un'idea di una casa, ed è quasi sempre nei primi secondi dopo essere entrato in soggiorno. È lo spazio che accoglie chi arriva e che, allo stesso tempo, deve restare comodo per chi ci vive tutti i giorni: una doppia natura che raramente viene risolta bene. LAGO, azienda italiana attiva dal 1976, affronta questa tensione trattando il soggiorno come un sistema di parti che dialogano tra loro, non come una vetrina statica.

Una storia nata dal legno, cresciuta per generazioni

Le radici dell'azienda risalgono alla fine dell'Ottocento, quando la famiglia Lago lavorava il legno per costruire i primi arredi, sviluppando una manualità che si sarebbe tramandata nel tempo. È nel 1976 che Giuseppe Lago trasforma quel sapere artigianale in un'impresa organizzata. Il cambio di passo arriva nel 2006, quando la quarta generazione, guidata da Daniele Lago, apre l'azienda ai mercati internazionali e avvia un percorso di digitalizzazione dei processi. Oggi LAGO conta oltre 200 collaboratori ed è presente in più di 20 Paesi.

Il fronte che si vede e quello che si usa

Ogni soggiorno ha una superficie che si mostra e una che lavora in silenzio. I mobili soggiorno LAGO, tra pareti attrezzate e mobili tv disponibili a terra o sospesi, sono pensati per gestire proprio questo doppio registro: alternano volumi chiusi, dove sparisce tutto ciò che non va esposto, e vani a giorno, dove trovano posto gli oggetti che raccontano chi abita la casa. Le librerie selfstanding aggiungono una terza possibilità, diventando elementi divisori capaci di articolare lo spazio senza ricorrere a pareti vere e proprie.

Sedute pensate per essere vissute, non solo mostrate

Il divano è il punto in cui la rappresentanza cede il passo alla quotidianità: nessun ospite si accomoda su un divano scomodo solo perché elegante. LAGO lo progetta componibile, calibrato sulle proporzioni reali della stanza, mentre le poltrone completano l'arredo aggiungendo carattere e, in alcune versioni, la possibilità di trasformarsi in letti singoli o matrimoniali all'occorrenza.

Materiali che reggono lo sguardo e l'uso

Un soggiorno pensato per accogliere deve reggere sia l'osservazione ravvicinata sia l'usura quotidiana. Per questo la selezione dei materiali comprende vetro temperato extrachiaro, legno rovere invecchiato, XGlass e tessuti di alta qualità, lavorati artigianalmente per mantenere la propria integrità estetica anche dopo anni di utilizzo intenso, non solo nei primi mesi successivi all'acquisto.

Un linguaggio riconoscibile, ovunque si presenti

Con una rete di oltre 500 punti vendita selezionati tra store monomarca e partner qualificati, distribuiti nei principali mercati internazionali dell'arredo, LAGO mantiene una coerenza estetica che si ritrova indipendentemente dal contesto in cui un soggiorno viene allestito. È questa continuità, più della somma dei singoli pezzi, a definire l'idea di un ambiente capace di accogliere sia lo sguardo di un ospite sia le abitudini di chi lo vive ogni giorno.

















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