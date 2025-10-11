X Factor, la tabiese Sofia Maceri conquista il pubblico ma non basta: fuori ai Bootcamp

Ha emozionato il pubblico, ha conquistato l’attenzione dei giudici in fase di audizioni con una interpretazione sentita di Skinny Love, ma non è riuscita a superare i Bootcamp di X Factor 2025. Sofia Maceri, ventenne di Taggia, non passa alla fase successiva a causa di una nuova regola del programma che richiede l’unanimità dei quattro giudici per la promozione. Due giudici erano favorevoli, ma non è bastato.

Maceri è già nota in città per il suo doppio volto: oltre a coltivare la passione per la musica, lavora come gelataia, ed è stata vista spesso esibirsi per strada durante il Festival di Sanremo, portando la sua voce nelle piazze e nei quartieri. Prima di partecipare al talent, aveva fatto parlare di sé per la semplicità con cui affronta ogni esibizione: durante le audition ha raccontato il piccolo rito della frangia, sistemata con cura prima di salire sul palco.

Il percorso televisivo di Sofia ha avuto momenti memorabili: l’esecuzione di Skinny Love ha commosso lo studio, e successivamente al Bootcamp ha scelto Firenze (Canzone triste) di Ivan Graziani come omaggio. Il video dell’esibizione è già disponibile sui canali ufficiali del programma.

Secondo quanto riferiscono fonti di stampa, la sua esclusione sarebbe stata decisa non per mancanza di talento, ma in virtù delle nuove norme di casting che impongono che tutti e quattro i giudici (e non la semplice maggioranza) siano d’accordo per far procedere un concorrente.

Per Sofia Maceri non è una sconfitta definitiva: la giovane cantante resta un volto da tenere d’occhio, capace di mescolare lavoro e passione, realtà e sogno. E nel panorama musicale nostrano, il coraggio di provare può essere già una vittoria.