Sanremo: disagi a San Martino per miasmi e lavori di Rivieracqua, chiusa la stradina pedonale ai residenti

Disagi e preoccupazione, in questi ultimi giorni per i residenti della zona di San Martino a Sanremo, per una serie di lavori che vengono svolti da Rivieracqua in una stretta stradina pedonale, tra via Franco Norero e strada San Martino, particolarmente utile per il passaggio senza lunghi aggiramenti sull’Aurelia.

Da diverso tempo, infatti, vengono svolti alcuni interventi sulle tubazioni di acqua e fognatura. Nella giornata di ieri i residenti hanno lamentato il passaggio di liquami all’aria aperta con conseguenti miasmi a tratti insopportabili. Ora i tubi sono stati chiusi e la stradina nuovamente cementata ma anche chiusa al passaggio.

I residenti chiedono lumi al comune per poter nuovamente avere la fruizione della stradina, molto utile sia per gli alunni che si recano alla scuola di strada San Martino che ai residenti in genere per svolgere le normali commissioni quotidiane. “Vogliamo capire quando potremo riutilizzare la stradina senza problemi”, sottolineano alcuni cittadini preoccupati.