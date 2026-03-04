Sanremo saluta la Pizzeria Senese: dopo sei anni chiude il tempio della pizza d’autore di Giovanni Senese

Come anticipato dal nostro giornale, dopo sei anni straordinari nel cuore di Sanremo, la Pizzeria Senese di via Scoglio annuncia ufficialmente la chiusura. Un capitolo importante per la città dei Fiori che si conclude non come un addio definitivo, ma come l’evoluzione naturale di un percorso imprenditoriale e umano che ha lasciato un segno profondo nella riviera di ponente. Fin dall’apertura, Giovanni Senese, chef pizzaiolo e proprietario, ha portato in Liguria una visione innovativa della pizza, fondata sull’integrazione tra terra e forno. Il suo orto sinergico di proprietà è diventato il cuore pulsante di una proposta gastronomica capace di coniugare sostenibilità, stagionalità e ricerca continua sull’impasto, definita dallo stesso Senese “pizza napoletana in evoluzione”.

Il percorso della Pizzeria Senese è stato costellato di traguardi prestigiosi che hanno contribuito a posizionare Sanremo tra le mete della gastronomia d’eccellenza:

- Tre Spicchi del Gambero Rosso: massimo riconoscimento della guida Pizzerie d’Italia, confermato con costanza negli anni.

- Presenza stabile nella classifica di 50 Top Pizza, tra le migliori pizzerie d’Italia.

- Premio Forno Verde innovazione e sostenibilità, per l’impegno concreto nel chilometro zero e nel rispetto dei cicli naturali.

Un percorso che ha attirato l’attenzione della critica nazionale e internazionale, consolidando il marchio Senese come punto di riferimento per la pizza contemporanea.

Nel messaggio affidato ai social, Senese ha voluto salutare così la città: «Un percorso si chiude come si chiude un impasto ben fatto: lentamente, con rispetto, con i tempi giusti. Senza forzature. Sei anni. Sei anni di forno acceso, mani infarinate, notti lunghe e sorrisi veri. Sei anni in cui a Sanremo non ho solo fatto pizza: ho condiviso una visione, un’idea, un pezzo di me.» Parole che raccontano un legame autentico con il territorio e con una clientela che in questi anni ha premiato qualità e coerenza.

La chiusura del locale di Sanremo non segna però la fine del marchio Senese. Al contrario, rappresenta un ritorno alle radici. Il pizzaiolo pluripremiato ripartirà dalla sua Campania, concedendosi prima un periodo di pausa dedicato alla famiglia, per poi valutare nuovi progetti professionali. Un arrivederci, dunque, più che un addio. E la promessa, implicita, che il percorso di Giovanni Senese continuerà a evolversi, proprio come il suo impasto.