Veronica Rudian: arriva la versione deluxe di 'Endless', il nuovo viaggio musicale tra melodia, introspezione e rock

Arriva in digitale e nel formato fisico la versione deluxe di ENDLESS, l’album della pianista e compositrice di Bordighera Veronica Rudian, una delle voci più originali e poliedriche del panorama musicale italiano contemporaneo. Dopo il successo del precedente disco Il Viaggio, l’artista torna con un lavoro che unisce l’eleganza del pianoforte a sonorità pop melodiche e aperture rock, confermando la sua capacità di rinnovarsi senza mai perdere la profondità espressiva che la contraddistingue.

Due dei brani più amati del progetto, “Farfalle” e “Autoritratto”, tornano in questa nuova edizione in una veste inedita, energica e sorprendente.

“Autoritratto e Farfalle sono nati come brani pop new age per pianoforte, intimi e introspettivi – racconta Veronica Rudian –. Oggi li riscopro in una nuova veste, insieme a una band rock che li porta su due strade diverse ma complementari. Con Autoritratto, l’energia della band amplifica le ombre e le profondità del pezzo, portandolo verso un suono che sfiora l’anima del metal, più intenso, viscerale e incisivo. Farfalle, invece, trasforma la sua delicatezza in una forza nuova, un volo potente e sospeso nell’aria. Il pianoforte resta l’anima originaria, mentre la band diventa la voce che lo accompagna e lo spinge oltre. Fragilità e forza, introspezione ed esplosione: due lati della stessa verità musicale*.” Con ENDLESS (Deluxe Edition), Rudian offre al pubblico un’esperienza sonora che attraversa emozioni e contrasti, fondendo classicità e modernità, luce e ombra, dolcezza e impeto.

Nata a Bordighera il 15 giugno 1990, Veronica Rudian si avvicina alla musica a soli quattro anni. A otto viene ammessa nella prestigiosa Accademia Pianistica “F. Chopin” di Padova, per poi proseguire i suoi studi a Varsavia, dove approfondisce le musiche del grande compositore polacco. Consegue la licenza di teoria, solfeggio e di quinto anno presso il Conservatorio “Ghedini” di Cuneo. La sua brillante carriera è costellata di premi e riconoscimenti: nel 2011 riceve la laurea honoris causa dall’Università della Pace di Lugano e nello stesso anno vince il Premio Donna dell’Anno, diventando la terza italiana a ottenere il prestigioso titolo dopo Lea Pericoli e Rita Levi Montalcini. Nel tempo, Rudian ha collaborato con artisti di fama internazionale, tra cui Donnie Herron, polistrumentista di Bob Dylan, e l’attore Michele La Ginestra. Lo scorso 1° gennaio ha partecipato alla 30ª edizione del “Concerto di Natale per la Pace in Vaticano”, trasmesso su Canale 5, accompagnando al pianoforte Amy Lee, la celebre voce degli Evanescence. A dicembre è stata ospite di RAI Radio 3 nel programma Piazza Verdi condotto da Elio Sabella.

Oltre al talento musicale, Veronica Rudian è da sempre un’artista socialmente impegnata. Ha preso parte a numerosi eventi benefici: nel 2009 per il concerto UNICEF a favore di Haiti, nel 2017 e 2018 con esibizioni dedicate ai terremotati di Finale Emilia e alle vittime del crollo del Ponte Morandi, e nel 2020 per la raccolta fondi Covid-19 a sostegno della Croce Rossa e della Protezione Civile di Bordighera. Ha inoltre composto colonne sonore per il cinema: nel 2011 per il thriller L’altro lato di Giuliano Pagani e nel 2014 per il corto sulla guerra in Kosovo La lettera di Giuliano. Con la versione deluxe di ENDLESS, Veronica Rudian conferma la sua cifra artistica unica — capace di unire tecnica e sentimento, tradizione e sperimentazione — e si prepara a conquistare nuovamente il pubblico con un disco che racconta l’infinito viaggio della musica e dell’anima.