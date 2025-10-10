Sulle Orme del Partigiano “Santiago”: un Viaggio Letterario e Spirituale nel Cuore del Ponente Ligure

Domani il Ponente ligure apre il sipario su un’esperienza che trascende il semplice trekking per trasformarsi in un autentico viaggio interiore. Tra le montagne che separano il mare dal cielo, i primi colori infuocati dell’autunno accompagneranno i partecipanti in un percorso dove natura, letteratura e benessere si fondono in un’unica emozione. A guidare questa traversata speciale sarà Marina Caramellino, Guida Ambientale Escursionistica e profonda conoscitrice del linguaggio segreto del bosco. Con lei, i camminatori scopriranno non solo sentieri e panorami, ma anche storie, parole e vibrazioni che affondano le radici nella memoria e nella poesia.

L’escursione, intitolata “Sulle Orme del Partigiano Santiago”, si snoderà tra il Passo Teglia e il Passo della Mezzaluna, seguendo i passi di un giovane Italo Calvino che, durante la Resistenza, percorse proprio questi luoghi con il nome di battaglia Santiago. Qui, tra boschi e silenzi, nacquero le atmosfere che avrebbero ispirato opere immortali come Il sentiero dei nidi di ragno e Ricordo di una battaglia. Camminare in questi spazi significa letteralmente entrare nella genesi della letteratura italiana del Novecento. E per rendere tangibile questa connessione, ogni partecipante riceverà una copia stampata di alcuni brani tratti da queste opere, da leggere e custodire come un piccolo tesoro letterario.

Il cuore dell’esperienza sarà il Bosco di Rezzo, un luogo dove il tempo rallenta e i sensi si risvegliano. In questa faggeta maestosa, Marina Caramellino guiderà un vero Bagno di Foresta – un rituale di benessere che sfrutta i profumi, i suoni e le energie del bosco per alleviare lo stress e ristabilire l’equilibrio interiore. Per la prima volta in questa zona, i partecipanti potranno vivere una sessione completa di forest bathing, un’esperienza sensoriale profonda che unisce cammino, respirazione e consapevolezza. Un’occasione per ricaricare il proprio serbatoio vitale, immersi nei colori intensi e dorati dell’autunno ligure. La giornata culminerà in un luogo intriso di fascino e mistero: il “Sotto” di San Lorenzo, dove la storia antica incontra l’energia della terra. Qui si erge un menhir di oltre due metri, accanto a un antico altare sacrificale con la sua coppa rituale.

Data: Sabato 11 ottobre

Ritrovo: ore 8.15 al parcheggio del Prino (Imperia) oppure ore 8.30 al parcheggio Pump Track di Oneglia, vicino alla stazione

Costo: €12

Attrezzatura consigliata: scarpe da trekking, bastoncini, acqua, pranzo al sacco e un piccolo asciugamano per sedersi.

Prenotazioni e informazioni: Marina Caramellino – Tel. 337 1066940 (anche WhatsApp) – marina.caramellino@gmail.com