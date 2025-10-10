Sanremo: Mario Lavezzi protagonista con cinquant’anni di musica, emozioni e storie da raccontare

Sanremo si prepara ad accogliere un evento speciale che celebra la straordinaria carriera del Maestro Mario Lavezzi.

Domenica 12 ottobre, alle ore 17, il salone affrescato di Palazzo Roverizio sarà il palcoscenico di un pomeriggio indimenticabile, dedicato a uno dei protagonisti più raffinati e influenti della musica d’autore italiana. In questa cornice storica e suggestiva, Lavezzi riceverà il prestigioso Premio alla carriera, riconoscimento per oltre cinquant’anni di successi e per il suo contributo fondamentale alla cultura musicale del nostro Paese.

La cerimonia si aprirà con un’intervista dal vivo, durante la quale il Maestro condividerà con il pubblico aneddoti inediti, ricordi curiosi e momenti toccanti della sua lunga esperienza artistica. Sarà un viaggio dietro le quinte della musica italiana, raccontato con la consueta ironia e l’eleganza che da sempre lo contraddistinguono. Le sue parole offriranno uno sguardo privilegiato su collaborazioni memorabili con artisti del calibro di Mogol, Lucio Battisti, Ornella Vanoni, Loredana Bertè, Fiorella Mannoia, Eros Ramazzotti e molti altri, svelando retroscena e emozioni che hanno segnato epoche e generazioni.

A seguire, il Maestro salirà sul palco per un concerto live che promette di essere un vero e proprio abbraccio musicale al pubblico. Sarà l’occasione per riascoltare alcune delle sue canzoni più amate, in una performance che unisce la nostalgia alla celebrazione, la bellezza melodica alla profondità dei testi. Un omaggio sentito e autentico a un autore che ha saputo toccare il cuore di milioni di ascoltatori, lasciando un’impronta indelebile nella storia della musica italiana.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare i numeri 339/2663150 e 347/3423419. L’appuntamento con Mario Lavezzi a Sanremo si preannuncia come un momento di grande intensità artistica e umana, un tributo a una carriera luminosa e a una passione che continua a emozionare.