Perinaldo: premio letterario “Dalle antiche pietre”, torna il Noir tra sapori, misteri e tradizioni

È indetta la quarta edizione del Premio “Dalle antiche pietre misteri, sapori e profumi del Noir. Per il vincitore la pubblicazione sulla prestigiosa rivista Writers Magazine Italia.

“Siamo particolarmente soddisfatti di indire la quarta edizione del nostro Premio, dopo il successo della precedente edizione legata alle Cassiniane sotto l’egida del Comitato nazionale cassiniano, il Premio è cresciuto edizione dopo edizione. Ringrazio chi ha partecipato e tutti coloro che vorranno condividere con noi, con l’associazione Esprit, con Writers Magazine Italia e il suo direttore il dott. Franco Forte, la storia illustre delle nostre vallate unite al mare e a Sanremo. Anche questo premio è uno strumento culturale per far conoscere la bellezza dei nostri luoghi e delle nostre tradizioni, che vogliamo conservare.” Francesco Guglielmi, sindaco di Perinaldo.

L’associazione Esprit Sanremo, Perinaldo e de La Cotè, la rivista Writers Magazine Italia e il Comune di Perinaldo in linea con la sua storia, le sue tipicità culturali la magia di tanti importanti accadimenti, che ne contraddistinguono l’espressione nei secoli indicono il

PREMIO LETTERARIO

“Racconti Inediti –

Dalle antiche pietre misteri, sapori e profumi del Noir.

IV Edizione 2026

BANDO DI CONCORSO

L’’Associazione “Esprit Sanremo, Perinaldo e de La Cote” con il patrocinio del Comune di Perinaldo e in collaborazione con la rivista Writers Magazine Italia, bandisce il concorso nazionale per il miglior racconto Noir inedito, secondo il seguente regolamento:

1. Il concorso è aperto a tutti.

2. Possono partecipare solo racconti inediti, che non siano mai stati pubblicati, neppure sul web.

3. La lunghezza massima dei racconti deve essere di 10 cartelle (20.000 battute spazi vuoti compresi).

4. Ogni autore può partecipare con due opere. Non sono previste tasse di iscrizione al concorso

5. I racconti dovranno pervenire entro e non oltre il 30 aprile 2026

via mail in formato .doc .rtf inserendo nel file del racconto titolo, nome e cognome dell’autore, data di nascita, indirizzo, recapito telefonico, email e breve biografia.

Premio

“Dalle antiche pietre misteri, sapori e profumi del Noir e del Giallo

Comune di Perinaldo

Telefono: (+39) 0184672001

E-mail: info@perinaldo.org

6. Sarà data particolare attenzione, al momento della valutazione della giuria, ai racconti di ambientazione storica, contenenti riferimenti al gusto e al cibo, alla tradizione enogastronomica e scientifica di Perinaldo, all’Osservatorio e alle grandi personalità che hanno lasciato un segno indelebile nel territorio e a livello internazionale, come Giandomenico Cassini.

7. Il racconto vincitore della sezione Noir verrà pubblicato in un fascicolo della rivista Writers Magazine Italia.

8. I giudizi delle giurie sono insindacabili. I racconti pervenuti non saranno restituiti e non sarà possibile richiedere valutazioni della propria opera. Gli autori concedono gratuitamente i diritti di pubblicazione anche in via non esclusiva, fatta eccezione per la prima uscita.

9 Verrà data comunicazione sulla scelta dei finalisti sui Media e sul sito del Comune di Perinaldo.

10. La partecipazione al Premio implica l’accettazione integrale di tutti i punti del bando di concorso, pena l’esclusione.

12. Il racconto vincitore sarà premiato, alla presenza delle autorità del Comune di Perinaldo, durante la cerimonia ufficiale aperta al pubblico, cerimonia durante la quale verranno consegnate targhe, diplomi e premi ai finalisti.

Esprit nasce dal desiderio di un gruppo di amici di creare momenti di cultura che possano valorizzare la Riviera di Ponente, il suo entroterra le sue tradizioni in una dimensione esteticamente appagante, focalizzata sulla centralità della persona, dove sia valorizzato il momento conviviale, la qualità dei protagonisti, l’unicità delle proposte e dei momenti creati.

L'Associazione, che non ha finalità di lucro, ha lo scopo di diffondere la cultura della Riviera dei Fiori e del suo entroterra a livello sovranazionale parlando alle persone con iniziative, pubblicazioni, incontri, premi letterari, esposizioni artistiche e convegni, ampliare la conoscenza della cultura, letteraria ed artistica in genere, attraverso contatti fra persone, enti ed associazioni; proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, attraverso l'ideale dell'educazione permanente.

Il consiglio Direttivo risulta così costituito: