Oscar Farinetti conquista l’Ariston: presentato con successo il romanzo “La regola del silenzio” (Foto)

Sala gremita questa mattina al Teatro Ariston per la presentazione del nuovo romanzo di Oscar Farinetti, “La regola del silenzio” (Bompiani). L’imprenditore e scrittore, conosciuto in tutto il mondo per aver fondato Eataly e Green Pea, ha incontrato studenti, insegnanti e cittadini in un appuntamento che si è trasformato in un vero e proprio momento di dialogo e partecipazione.

L’evento ha visto il contributo del Liceo Cassini di Sanremo, con la presenza della Cassini Band e della redazione del Cassini Magazine. L’Ariston ha accolto non solo le scuole ma anche diversi cittadini, confermando il grande interesse per il debutto narrativo di Farinetti.

Insieme a lui sono intervenuti Giulio Gavino, responsabile dell’edizione Sanremo-Imperia de La Stampa, e Walter Vacchino, che hanno guidato il confronto tra impresa, cultura e scrittura. L’iniziativa era inizialmente prevista come evento conclusivo della mostra “Non ha l’età”, la quale è stata prorogata fino al 21 dicembre grazie al successo di pubblico.

Il romanzo. Con “La regola del silenzio” Farinetti firma il suo esordio nella narrativa pura. Il protagonista è Ugo Giramondi, un bambino segnato dalla morte improvvisa del nonno che perde la capacità di parlare fluentemente ma sviluppa una sensibilità straordinaria. Tra amicizia, coraggio e sfide personali, la sua vita si snoda in tre tempi – giovinezza, processo e carcere – dando vita a una storia che si legge come un thriller e che affronta temi universali come l’amicizia, l’ambizione e la resilienza.

L’autore. Nato ad Alba nel 1954, Oscar Farinetti ha alle spalle una carriera da imprenditore di successo e una lunga attività di scrittore. Dopo saggi e riflessioni che hanno ottenuto ampio consenso, tra cui Sette mosse per l’Italia e Serendipity, con questo romanzo compie il salto nella narrativa. La calorosa accoglienza del pubblico dell’Ariston segna l’avvio di un nuovo percorso letterario.