"Metti la sicurezza al volante a Sanremo", mercoledì 15 ottobre la giornata di sicurezza stradale

Si terrà mercoledì 15 ottobre una giornata dedicata alla sicurezza stradale, rivolta ai bambini e ai ragazzi, con un doppio appuntamento: al Teatro del Casinò, dalle 9 alle 11, un incontro con le scuole di secondo grado a cura del team "Guido bene guido sicuro"; nel piazzale Carlo Dapporto, dalle 9.30 alle 17.30, iniziative rivolte alla fascia d'età 6-18 anni.

E' prevista la partecipazione di oltre 900 studenti delle scuole primarie e secondarie di Sanremo e di alcuni Comuni della provincia, ai quali saranno proposte diverse attività ludico formative: approccio alle tecniche di guida di motoveicoli, dimostrazione di pratiche di primo soccorso, nozioni sul rispetto del codice della strada, sugli effetti dell'alcol e sull'utilizzo della micromobilità (monopattino, bici, ecc). Saranno organizzate diverse postazioni come il Centro Mobile di Revisione, il Truck Crash Test Experience, percorsi di guida pratica, giochi di ruolo, sicurezza in mare.

Al Teatro del Casinò è invece in programma un incontro teorico formativo che vedrà come testimonial la presenza di Dario Marchetti (Team Ducati) e di Nicholas Deplano, uno speciale neo patentato che racconterà la sua storia personale.

La giornata "Metti la sicurezza al volante a Sanremo" è realizzata dal Corpo di Polizia locale e dalla Motorizzazione civile di Imperia nell'ambito del "Piano Nazionale della Sicurezza Stradale", finalizzato a ridurre il numero e gli effetti degli incidenti stradali sul territorio nazionale. L'iniziativa ha il supporto della Capitaneria di Porto, del team "Guido bene guido sicuro!", delle associazioni di categoria delle autoscuole CONFARCA e UNASCA e della Croce Rossa Italiana.