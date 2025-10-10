Gianmarco Parodi porta la poesia istantanea in Riviera: al via il Mini Tour con Lucille

Lo scrittore di chiara fama e poeta Gianmarco Parodi porta la sua arte della poesia istantanea in Liguria con il "Mini Tour Côte d'Azur-Riviera con Lucille". Armato della sua fedele macchina da scrivere Underwood 310 (soprannominata Lucile) acquistata a Parigi e con la quale ha girato l’intera capitale di Francia scrivendo, regalerà, tutti i sabato del mese di ottobre in una diversa location da scoprire, versi improvvisati ai passanti creando un ponte poetico tra Italia e Francia.

Il primo incontro si è tenuto sabato scorso sulla piazza del casino di Monaco, e tra le caratteristiche stradine della rue pietonne di Menton; i prossimi si terranno sabato 11 ottobre a Ventimiglia Alta, nei pressi del belvedere Funtanin, nel largo intitolato al grande scrittore Francesco Biamonti. Sabato 18 invece dalle 14 alle 17 sarà invece possibile incontrare Gianmarco con la sua macchina da scrivere a Bordighera prima in passeggiata mare e poi in un giardino di eccezione e d’autore che sarà svelato solo la prossima settimana.

L'artista ha sviluppato una performance unica: ogni poesia nasce dall'incontro con un passante, viene scritta sul momento (in modo totalmente gratuito, ovviamente) senza riletture e consegnata come dono. Un gesto contro la fretta digitale, un ritorno all'arte tangibile e alla connessione umana in un rituale nato e sperimentato nel 2023 con successo a Parigi. Esperienza dalla quale ne è nato anche un piccolo libro pubblicato da casa editrice francese, che raccoglie le poesie più belle.