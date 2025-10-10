All'Oasi del Nervia tra Camporosso e Ventimiglia torna ‘Birdwatching d’autunno’ (Foto)

Osservare diverse specie di uccelli nel loro ambiente naturale. Alla foce del Nervia, tra Camporosso Mare e Ventimiglia, il 12 ottobre alle 14, torna l’appuntamento di ‘Birdwatching d’autunno’. La visita guidata, a offerta libera, nell’area protetta è organizzata dall'associazione Natura Intemelia.

Un'occasione per scoprire le specie e gli habitat dell'Oasi. "Un appuntamento per osservare e scoprire insieme alcune delle specie più carismatiche della stagione autunnale" - dicono gli organizzatori - "Nel corso dell'attività, cercheremo di osservare direttamente gli animali nel loro ambiente naturale facendo attenzione anche ai suoni della natura".

L'appuntamento sarà, dunque, domenica prossima presso la foce del torrente Nervia. Per prenotazioni si può contattare Enrico Carta al 3314501652.